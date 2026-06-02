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Fraude nos Correios: PF investiga esquema de falsos extravios em Salvador

Parte do grupo investigado é formado por funcionários terceirizados da estatal

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação

Um grupo criminoso suspeito de fraudar os Correios por meio da simulação de extravios de encomendas é alvo da Operação Registro Frágil 2, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira, 2.

A ação, realizada com apoio da Polícia Militar da Bahia, investiga um esquema que envolvia o suposto envio de objetos de alto valor, como joias e eletrônicos, seguido do registro fraudulento de desaparecimento das cargas para obtenção de indenizações indevidas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

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De acordo com a PF, parte do grupo investigado é formado por funcionários terceirizados dos Correios, que teriam utilizado suas funções para viabilizar as fraudes.

Segunda fase da operação

A segunda fase da operação foi desencadeada após a análise do material apreendido na etapa anterior, o que possibilitou a identificação de novos envolvidos no esquema.

Com base nos elementos reunidos, o Juízo da 17ª Vara Criminal da Seção Judiciária da Bahiaexpediu quatro mandados de busca e apreensão, na capital Salvador, além de determinar o bloqueio de bens dos investigados.

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As investigações seguem em andamento para identificar outros participantes e dimensionar os prejuízos causados à estatal. Os envolvidos poderão responder pelos crimes apurados, cujas penas somadas podem ultrapassar 10 anos de reclusão.

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Tags

correios fraude polícia federal Salvador

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