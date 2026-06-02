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'OPERAÇÃO TRAMA ARQUITETADA’

Três PMs são alvo de operação por homicídio e fraude fiscal na Bahia

Crime ocorreu em setembro de 2024, no povoado de Campo Seco

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Três PMs são alvo de operação por homicídio e fraude fiscal na Bahia
Foto: MPBA

Três policiais militares são alvos de uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), nesta terça-feira, 2, no âmbito das investigações sobre a morte de Olimpio Michael Lopes de Oliveira, ocorrida em 1º de setembro de 2024, no povoado de Campo Seco, zona rural do município de Brumado.

Segundo o MPBA, as investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) apontam os crimes de homicídio qualificado e fraude processual.

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Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Brumado e Vitória da Conquista por agentes do Geosp.

Imagem ilustrativa da imagem Três PMs são alvo de operação por homicídio e fraude fiscal na Bahia

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A operação ocorre de forma integrada com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), a Força Correcional Especial Integrada (Force/SSP) e a Corregedoria da Polícia Militar.

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Tags

Bahia HOMICÍDIO MPBA polícia militar

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