Três PMs são alvo de operação por homicídio e fraude fiscal na Bahia

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Três policiais militares são alvos de uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), nesta terça-feira, 2, no âmbito das investigações sobre a morte de Olimpio Michael Lopes de Oliveira, ocorrida em 1º de setembro de 2024, no povoado de Campo Seco, zona rural do município de Brumado.

Segundo o MPBA, as investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) apontam os crimes de homicídio qualificado e fraude processual.

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Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Brumado e Vitória da Conquista por agentes do Geosp.

A operação ocorre de forma integrada com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), a Força Correcional Especial Integrada (Force/SSP) e a Corregedoria da Polícia Militar.