'OPERAÇÃO TRAMA ARQUITETADA’
Três PMs são alvo de operação por homicídio e fraude fiscal na Bahia
Crime ocorreu em setembro de 2024, no povoado de Campo Seco
Três policiais militares são alvos de uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), nesta terça-feira, 2, no âmbito das investigações sobre a morte de Olimpio Michael Lopes de Oliveira, ocorrida em 1º de setembro de 2024, no povoado de Campo Seco, zona rural do município de Brumado.
Segundo o MPBA, as investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) apontam os crimes de homicídio qualificado e fraude processual.
Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Brumado e Vitória da Conquista por agentes do Geosp.
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A operação ocorre de forma integrada com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), a Força Correcional Especial Integrada (Force/SSP) e a Corregedoria da Polícia Militar.