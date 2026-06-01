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TRAGÉDIA

Jogador de futebol morre após celebrar classificação do time na Bahia

Atleta seguia para a sede do clube após participar do encontro com amigos

Leilane Teixeira
Por
Crime está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)
Crime está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) - Foto: Divulgação

O jogador de futebol amador José Sérgio Oliveira Bispo, de 39 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (1º) após sofrer um acidente de motocicleta em Barrocas, município localizado na região sisaleira da Bahia.

Conhecido como "Neguinho", ele retornava de uma comemoração pela classificação de sua equipe para a final do Campeonato Barroquense 2026 quando o acidente aconteceu. Segundo familiares, o atleta seguia para a sede do clube após participar do encontro com amigos.

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Moradores encontraram José Sérgio caído ao lado da motocicleta e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao chegar ao local, a equipe médica constatou o óbito.

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Partida

Horas antes, Neguinho havia atuado pela Arena Chelsea na semifinal contra o Grêmio da Ladeira. A equipe venceu por 2 a 0 e garantiu vaga na decisão do campeonato, marcada para o próximo domingo.

Além de jogar futebol, José Sérgio trabalhava no setor de refrigeração e era conhecido na cidade. Ele deixa uma filha.

Em nota, a Prefeitura de Barrocas lamentou a morte do atleta e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

O sepultamento aconteceu às 17h desta segunda-feira, no Cemitério Municipal de Barrocas. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

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Tags

acidente de moto Bahia barrocas Futebol amador

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