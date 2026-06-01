Corpo de recém-nascido é encontrado em terreno baldio na Bahia

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O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado, na manhã deste domingo, 31, em um terreno baldio na Rua Jaime Andrade, no bairro Primavera, em Ituaçu, região da Chapada Diamantina, na Bahia.

Segundo informações da Polícia Militar, era por volta das 11h40, quando moradores sentiram um forte odor e perceberam a presença de urubus no local. Quando foram verificar, eles encontraram o cadáver do bebê já em avançado estado de decomposição.

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Um Policial civil acionou uma equipe do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM/ Brumado) para atender a ocorrência.

A Delegacia do município apura as circunstâncias da morte do recém-nascido e tenta identificar o responsável. As informações são do Site Chapada hoje.