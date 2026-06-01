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MISTÉRIO

Corpo de recém-nascido é encontrado em terreno baldio na Bahia

Cadáver já estava em avançado estado de decomposição

Andrêzza Moura
Por
Moradores sentiram odor e presenciaram presença de urubus
Moradores sentiram odor e presenciaram presença de urubus - Foto: Reprodução Site Chapada Hoje

O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado, na manhã deste domingo, 31, em um terreno baldio na Rua Jaime Andrade, no bairro Primavera, em Ituaçu, região da Chapada Diamantina, na Bahia.

Segundo informações da Polícia Militar, era por volta das 11h40, quando moradores sentiram um forte odor e perceberam a presença de urubus no local. Quando foram verificar, eles encontraram o cadáver do bebê já em avançado estado de decomposição.

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Um Policial civil acionou uma equipe do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM/ Brumado) para atender a ocorrência.

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A Delegacia do município apura as circunstâncias da morte do recém-nascido e tenta identificar o responsável. As informações são do Site Chapada hoje.

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Tags

corpo achado Polícia Civil Bahia recém-nascido

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