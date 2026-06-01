COBRANÇA DE DÍVIDA?
Empresário é executado a tiros ao chegar em casa na Bahia
Homem foi morto na frente da esposa
A Polícia Civil ainda tenta identificar e prender o homem supeito de executar a tiros o empresário do ramo de reciclagem Yuri de Jesus Santos, 28 anos, na noite do último sábado, 30, em Ipiaú, na região sul da Bahia.
Segundo informações da polícia, o rapaz chegava em casa, no Centro da cidade, acompanhado da esposa, quando foi surpreendido pelo atirador. Yuri saía do carro, quando o homem se aproximou e, logo após pedir que a mulher se afastasse, atirou.
O empresário foi atingido várias vezes na cabeça. Ele ainda foi levado ao Hospital Geral de Ipiaú, mas já chegou a unidade de saúde morto.
A Delegacia Territorial de Ipiaú está à fente das investigações. Os policiais apuram se o crime foi motivado por uma possível dívida da vítima.
Os agentes também investigam se dois incêndios criminosos que ocorreram na empresa de Yuri, há alguns meses, têm ligação com o homicídio. O empresário deixou esposa e uma filha.
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O corpo dele foi enterrado neste domingo, 31, no Cemitério Jardim da Saudade II, em Ipiaú.