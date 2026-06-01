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COBRANÇA DE DÍVIDA?

Empresário é executado a tiros ao chegar em casa na Bahia

Homem foi morto na frente da esposa

Andrêzza Moura
Por
Yuri foi surpreendido pelo criminoso, quando chegava em casa
Yuri foi surpreendido pelo criminoso, quando chegava em casa - Foto: Reprodução Polícia Civil

A Polícia Civil ainda tenta identificar e prender o homem supeito de executar a tiros o empresário do ramo de reciclagem Yuri de Jesus Santos, 28 anos, na noite do último sábado, 30, em Ipiaú, na região sul da Bahia.

Segundo informações da polícia, o rapaz chegava em casa, no Centro da cidade, acompanhado da esposa, quando foi surpreendido pelo atirador. Yuri saía do carro, quando o homem se aproximou e, logo após pedir que a mulher se afastasse, atirou.

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O empresário foi atingido várias vezes na cabeça. Ele ainda foi levado ao Hospital Geral de Ipiaú, mas já chegou a unidade de saúde morto.

Yuri estava com a esposa, quando foi morto
Yuri estava com a esposa, quando foi morto - Foto: Reprodução redes sociais

A Delegacia Territorial de Ipiaú está à fente das investigações. Os policiais apuram se o crime foi motivado por uma possível dívida da vítima.

Os agentes também investigam se dois incêndios criminosos que ocorreram na empresa de Yuri, há alguns meses, têm ligação com o homicídio. O empresário deixou esposa e uma filha.

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O corpo dele foi enterrado neste domingo, 31, no Cemitério Jardim da Saudade II, em Ipiaú.

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Tags

empresário morto Hospital Geral de Ipiaú Ipiaú Polícia Civil BA

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