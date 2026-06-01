Esposa de líder de facção é presa por sequestro e extorsão em Salvador

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Uma mulher suspeita de integrar uma organização criminosa investigada pelos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa foi presa nesta segunda-feira, 1º, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A ação foi coordenada pela Polícia Civil da Bahia (PCBA).

O grupo criminoso investigado tem como principal base de atuação o município de Piripá, localizado na região centro-sul do estado.

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De acordo com apurações do portal A TARDE, ela seria esposa de um líder de uma organização criminosa com atuação na Bahia.

A captura da suspeita faz parte da segunda fase da Operação Vita Praesidium, cujo mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes da Delegacia Territorial (DT) de Piripá, com o suporte operacional da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS).

Entenda o caso

As investigações que deram origem à operação começaram logo após o sequestro de duas pessoas, ocorrido em setembro de 2024, em um trecho da rodovia BA-263, entre os municípios de Piripá e Condeúba.

Na ocasião, as vítimas foram abordadas por criminosos armados, retiradas à força do veículo em que viajavam e mantidas em um cativeiro por mais de 24 horas.

Durante o período de cárcere, elas sofreram agressões verbais e forte violência psicológica. Simultaneamente, os familiares das vítimas eram coagidos pelos criminosos a realizarem transferências bancárias via Pix para garantir a libertação dos reféns.

Mobilização policial

Além dos departamentos especializados já citados, a Operação Vita Praesidium contou com o apoio estratégico do Departamento de Polícia do Interior (Depin), por meio da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste), e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti). A detida passou por exames de corpo de delito e permanece custodiada, à disposição do Poder Judiciário.