Membro do Baralho Crime é preso ao fazer própria família refém na RMS

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Um dos integrantes do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foi preso, na manhã desta segunda-feira, 1º, ao fazer a própria mulher e os filhos reféns no bairro Itinga, em Lauro de Freitas. Luiz Henrique Santos Souza, vulgo "Demorô" e "Rick" era o Quatro de Ouros da ferramenta.

A prisão ocorreu durante uma ação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), no âmbito da Operação Hunt, iniciativa permanente voltada à localização e captura de alvos prioritários da segurança pública.



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Na tentiva de escapar, ele reagiu e ameaçou a própria família. Por volta das 7h, Luiz Henrique se entregou após negociação. Com ele, os agentes apreenderam uma arma. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Além do cumprimento do mandado judicial, o suspeito também foi autuado em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso restrito e cárcere privado. Após os procedimentos legais, ele foi apresentado à unidade policial e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Como agia Demorô e inclusão no Baralho do Crime

Luiz Henrique é apontado como líder do tráfico de drogas nas localidades de Coqueiral, Baixada e Nativo, no bairro do Rio Sena, em Salvador.

Ele foi incluído no Baralho em dezembro de 2024, e era procurado desde então por organização criminosa, tráfico de drogas e associação com o tráfico, com dois mandados de prisão.

Apesar de ter cumprido parte de sua pena na Colônia Lafayate Coutinho, ele continuou comandando atividades ilícitas. Entre suas funções estavam a gestão da distribuição de drogas, arrecadação de lucros do tráfico e controle dos estoques nos pontos de venda.

Após receber o benefício da saída temporária durante o feriado da Semana Santa, em abril de 2023, “Demorô” não retornou à prisão. Desde então, ele é considerado foragido.

Operação Licuri em 2023

Em maio de 2023, Luiz Henrique foi um dos alvos principais da “Operação Licuri”, deflagrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As investigações confirmaram seu envolvimento com uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e sua responsabilidade por ordenar ações violentas contra traficantes rivais.

Ele é apontado como o articulador de diversos homicídios ocorridos no Rio Sena, resultado de disputas pelo controle do território.