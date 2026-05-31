Corpos carbonizados podem ser de secretário e servidor desaparecidos na Bahia

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Dois corpos carbonizados foram encontrados na manhã deste sábado, 30 dentro de um veículo abandonado em uma estrada da zona rural de Salinas da Margarida, no Recôncavo Baiano.

A Polícia Civil apura se as vítimas são o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Aratuípe, Valmir da Palma, e o técnico agrícola Emerson, que estão desaparecidos desde a tarde de sexta-feira, 29, após participarem de uma reunião de trabalho.

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Segundo a Prefeitura de Aratuípe, o veículo onde os corpos foram localizados era utilizado pelos dois servidores. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a perícia no local e devem conduzir exames que ajudarão na identificação das vítimas e no esclarecimento das circunstâncias das mortes.

Por meio das redes sociais, a administração municipal manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Valmir e Emerson, além de informar que acompanha o andamento das investigações.

O que se sabe sobre o caso

Quem são os desaparecidos?

Valmir da Palma ocupa o cargo de secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Aratuípe. Já Emerson atua como técnico agrícola da pasta.

Como ocorreu o desaparecimento?

De acordo com familiares, o último contato com os dois aconteceu por volta das 16h30 de sexta-feira. Após esse horário, eles não responderam mais mensagens nem atenderam ligações.

Informações repassadas por pessoas próximas indicam que ambos viajavam em uma caminhonete Mitsubishi L200 prata, de placa JRD-5260, quando desapareceram.

Onde o veículo foi localizado?

A caminhonete foi encontrada em uma estrada na zona rural de Salinas da Margarida, município situado a cerca de 35 quilômetros de Aratuípe.

No interior do veículo, foram encontrados dois corpos carbonizados.

O que ainda precisa ser esclarecido?

As autoridades aguardam os resultados dos exames periciais para confirmar oficialmente a identidade das vítimas e determinar as causas das mortes.

O trabalho do Departamento de Polícia Técnica será fundamental para auxiliar na identificação dos corpos e no avanço das investigações.

O que diz a prefeitura?

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Aratuípe lamentou o ocorrido, prestou solidariedade às famílias, amigos e colegas de Valmir da Palma e Emerson e informou que segue acompanhando o caso enquanto aguarda novos desdobramentos das investigações.