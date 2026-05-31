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Atuante na Bahia, maior ladrão de bancos do país morre em confronto

Ele acumulava processos por latrocínio, roubo qualificado, sequestro, cárcere privado e receptação

Luiza Nascimento
Por
Reprodução
Reprodução - Foto: Reprodução

Um dos maiores assaltes de bancos e carros-fortes do Brasil, Paulo Donizeti Siqueira de Souza morreu neste sábado, 30, em Alagoas, durante confronto contra agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar. Procurado há 10 anos, ele somava um longo histórico de crimes, com atuação inclusive na Bahia.

O suspeito foi localizado na Praia do Francês, cidade de Marechal Deodoro (AL). De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP/AL), a ação foi resultado de um trabalho integrado de inteligência envolvendo a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar de Alagoas (Dint), o Comando de Missões Especiais (CME), por meio do Bope, e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Alagoas (Ficco/AL), coordenada pela Polícia Federal.

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"Ele era apontado como responsável por ataques de grande porte contra instituições financeiras e empresas de transporte de valores, utilizava armamento de grosso calibre, explosivos e técnicas de caráter paramilitar e tinha histórico de fugas de unidades prisionais de segurança máxima", detalhou a SSP-SP.

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Histórico de crimes

O criminoso era especialista em ações conhecidas como Novo Cangaço, expressão utilizada para descrever uma modalidade criminosa marcada por ataques a bancos, carros-fortes e cidades pequenas, geralmente praticados por grupos fortemente armados.

Além da Bahia e Alagoas, Paulo Donizeti cometeu delitos em diferentes estados do país, incluindo Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e São Paulo. Ele acumulava processos por:

  • Latrocínio;
  • roubo qualificado;
  • sequestro;
  • cárcere privado;
  • receptação;
  • associação criminosa.
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Bahia ladrão de bancos Polícia

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