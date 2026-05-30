Líder do tráfico da Suburbana é preso em SP pela 3ª vez em 5 meses

O líder do tráfico de drogas do Subúrbio Ferroviário de Salvador foi preso na tarde deste sábado, 30, no município de Campinas, em São Paulo. Vulgo Europeu foi localizado em uma ação conjunta do Ministério Público da Bahia (MPBA) e forças de segurança baianas e paulistas.

Também conhecido como “Carcamano” ou “Tartaruga”, ele é um dos principais líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) com atuação na Bahia. No cargo, ele é responsável por chefiar o tráfico de drogas no bairro de Fazenda Coutos, na capital baiana.

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O líder do tráfico foi conduzido às autoridades competentes em São Paulo e está à disposição do Poder Judiciário.

A localização e captura do traficante resultaram de integração e troca qualificada de informações entre as forças de segurança baianas e paulistas, com participação do Gaeco (MPBA), Superintendência de Inteligência da SSP/BA, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (através da Coordenação de Operações e Inteligência (COI) e da 3ª DH/BTS), em conjunto com as equipes de São Paulo, representadas pela CIPM, Agência de Inteligência (AR) do CPI-2, 4º Pelotão do 1º BAEP e Ficco/SP.

Teceira vez preso em 5 meses

Essa é a terceira prisão de “Europeu” em um período de cinco meses. Desta vez, a determinação judicial partiu do Tribunal de Justiça (TJBA) que acatou recurso do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) para reversão da decisão de primeira instância que havia lhe concedido a liberdade.

Em 12 de dezembro de 2025, ele foi preso pela primeira vez após flagrante na posse de mais de R$ 130 mil em dinheiro em um veículo blindado. Na ocasião, ele foi liberado em audiência de custódia.

Semanas depois, ele foi localizado em um de seus imóveis, com um arsenal composto por três fuzis e cerca de 50 kg de drogas, o que resultou na segunda prisão.