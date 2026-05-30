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Vídeo: Velório ao som de Silvanno Salles viraliza na web

Empresário assassinado era fã do artista baiano

Luiza Nascimento
Por
Airton Ferreira
Airton Ferreira - Foto: Reprodução

Um velório ao som de Silvanno Salles viralizou na internet na última semana. O empresário e servidor público Airton Ferreira Rocha Neto, de 33 anos, era fã do artista e foi velado ao som das músicas do cantor baiano no Ceará, em frente ao bar que ele era dono.

Ao saber sobre o ocorrido, o músico se comoveu e compartilhou uma nota de pesar em homenagem à vítima.

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"Meus pêsames, aos familiares e amigos do meu fã cearense Airton, que partiu tão jovem e dessa forma tão cruel. Estou muito comovido com esse acontecimento. Que Deus conforte o coração de todos nesse momento de dor e saudade!" , disse Silvanno Salles.

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Veja vídeo do velório:

Morte de Airton Ferreira Rocha Neto

O servidor público foi assassinado após ser atropelado intencionalmente após uma discussão na saída de uma festa em Juazeiro do Norte, no Ceará, no dia 23 de maio.

O acusado, Romário Raoni Pereira Agostinho, de 31 anos, foi preso.

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Tags

ceará Silvanno Salles velório

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