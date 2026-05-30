Netinho detalha diagnóstico de câncer raro: "Mais forte e agressivo"

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O cantor baiano Netinho usou as redes sociais, neste sábado, 30, para revelar que o câncer que ele está enfrentando desta vez é um linfoma raro e mais agressivo do que o anterior. O anúncio ocorreu após uma reunião com uma médica especialista que o acompanha.

Devido à especificidade, o tratamento acontecerá de forma diferente, e já começa na próxima terça-feira, 8. O artista já havia comunicado o retorno da doença no início do mês, quando esteve internado e realizou uma série de biópsias que constataram a gravidade.

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"Esse linfoma é muito raro, só acontece em 0,1 a cada 100 mil pessoas. Imagine!", contou.

Através dos exames, foi detectado um novo alvo, responsável por definir o tratamento que será realizado.

"Dessa vez, o tratamento não será hospitalar, não terá internação no hospital. Será laboratorial. Só haverá internação se acontecer alguma coisa, por exemplo, algum efeito colateral grave", explicou.

Veja o vídeo:

Relembre a situação anterior

O anúncio do retorno da doença acontece quase um ano após o artista celebrar a remissão. Em junho de 2025, ele comemorou a cura do câncer no sistema linfático.

"Não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Estou curado. Deus orientou minha querida amiga e médica Dra. Glória Bonfim Arruda e toda a sua incrível equipe de médicos. Deus me orientou também em tudo que fiz e estou fazendo", disse em trecho.

Na época, ele havia descoberto a enfermidade após sentir fortes dores nas costas e apresentar dificuldades para se locomover. A confirmação do câncer veio após uma série de exames.