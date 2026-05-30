Chico César em Salvador: cantor apresenta novo álbum 'FOFO' em formato intimista

Quando passou a ser conhecido nacionalmente, nos anos 1990, o compositor paraibano Chico César, 62, foi cortejado por dez entre dez intérpretes femininas. Era tido como um grande letrista, alguém que surgia para renovar a MPB.

Agora, mais de 30 anos depois, e já consolidado como um dos artistas mais criativos do cancioneiro nacional, ele lança FOFO, 11º álbum de carreira, e vem a Salvador para fazer show de lançamento do disco, na semana que vem, mais precisamente de 5 a 7 de junho, na CAIXA Cultural.

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Em formato intimista, o músico revisita canções escritas nos anos 1980, entre João Pessoa e São Paulo. São 16 faixas inéditas que marcam um mergulho nas origens criativas do autor de Mama África.

“Embora o show seja em formato voz e violão, isso não significa facilidade. O formato é minimalista, mas não é simples. As canções são difíceis, intrincadas. O público atual está habituado a músicas rápidas e diretas, mas acredito que ainda há espaço para obras mais complexas – especialmente entre quem cresceu acompanhando minha trajetória e entre jovens que buscam novas camadas de escuta”, avisa o artista.

Chico conta que o disco surgiu do desejo de revisitar aquele jovem compositor – dos 16 aos 20 anos de idade –, criador de canções complexas, de melodias intrincadas, violão difícil de executar e letras que incomodam.

“Isso nasceu da intensidade dos shows do Aos Vivos que eu fiz no ano passado. Fiz mais de 70 shows voz e violão pelo Brasil, depois Portugal, Espanha, Suíça. Tenho muita intimidade com esse formato e pensei: acho que quero gravar aquelas canções tão complexas”, revela Chico.

“As canções da minha adolescência – desse Cezinha que tinha acabado de chegar de Catolé do Rocha e vivia em João Pessoa – não são nada fofas. São intrincadas, inquietas, tristes às vezes, revoltadas”, alinhava.

Já no YouTube

Neste novo trabalho autoral gravado em estúdio, Chico decidiu retomar composições feitas no início da carreira, durante a passagem pela banda Jaguaribe Carne, criada no período da faculdade de jornalismo em João Pessoa.

“Os ouvidos da nossa época estão habituados a discursos diretos. A prática perceptiva foi subutilizada. As coisas são rápidas, e essas canções não são assim. Requerem atenção”, avisa Chico.

Em FOFO, treze faixas são assinadas somente por Chico César, e três, em parceria. Duas com os cantores paraibanos Pedro Osmar e Paulo Ró, ambos integrantes do Jaguaribe Carne, e a outra inspirada na obra da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.

Sobre a parceria com a autora africana, Chico reconhece que, na verdade, é mais uma citação do que propriamente uma parceria. “Eu estava em Paris lendo Americanah [livro de Adichie], que eu adoro. Há uma passagem em que o namorado tenta acalmar a personagem, e ela diz: ‘você é tão fofo’. Ele responde: ‘eu não quero ser fofo, eu quero ser a porra do amor da sua vida’. Parei imediatamente a leitura, corri pro violão e pensei: isso é música. Fiz a canção. Essa citação define a música e me encaminha para o disco”.

Chico diz ainda que não sabe como o público vai receber suas canções numa época em que a música precisa comunicar em 20 segundos. “Mas há espaço. Meu público cresceu comigo e tem gente nova buscando coisas mais complexas. É com esses que eu conto”.

E com relação à Bahia, o compositor paraibano confessa que tem um amor imenso pelo público daqui. “Acho os artistas muito criativos, livres. Admiro a Bahia por dois aspectos: a Bahia sertão, de Elomar e Xangai, que me inspira desde menino, e a Bahia de Jorge Amado, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Glauber Rocha”, sintetiza.

Já disponível no YouTube e, em breve, nas plataformas digitais, FOFO chega em formato voz e violão, retomando a proposta de Aos Vivos (1995), trabalho que marcou a estreia do artista e o consolidou como um dos nomes de destaque da música popular brasileira.

FOFO, show com Chico César / CAIXA Cultural - Rua Carlos Gomes, 57 / 5, 6 e 7 de junho / Sexta-feira, às 20h, Sábado, 17h e 20h, Domingo, 16h e 19h / R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)