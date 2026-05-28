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MÚSICA

Maroon 5 em Salvador: saiba preços dos ingressos do show

Atração internacional se apresentará na Arena Fonte Nova

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em
Maroon 5
Maroon 5 - Foto: Hugh Lippe/Divulgação

A próxima atração internacional a se apresentar em Salvador já está confirmada. A banda norte-americana Maroon 5 realizará um show na Arena Fonte Nova no dia 10 de setembro de 2026, e os valores dos ingressos já foram divulgados.

Com ingressos chegando a mais de R$ 700, a venda geral começa na próxima semana, no dia 1º de junho pelo site da Ticketmaster Brasil. Clientes Santander terão prioridade na compra da pré-venda, a partir do dia 29 de maio.

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Além do site, os ingressos também poderão ser adquiridos na bilheteria oficial, sem cobrança de taxa de conveniência, localizada na Bilheteria Sul da Arena Fonte Nova.

Confira o preço dos ingressos em Salvador

  • CADEIRA SUPERIOR: R$ 210,00 meia-entrada e R$ 420,00 inteira
  • PISTA|CADEIRA INFERIOR NORTE: R$ 240,00 meia-entrada e R$ 480,00 inteira
  • CADEIRA INTERMEDIÁRIA LESTE: R$ 295,00 meia-entrada e R$ 590,00 inteira
  • CADEIRA INTERMEDIÁRIA NORTE: R$ 295,00 meia-entrada e R$ 590,00 inteira
  • LOUNGE PREMIUM: R$ 310,00 meia-entrada e R$ 620,00 inteira
  • CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 360,00 meia-entrada e R$ 720,00 inteira
  • CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 360,00 meia-entrada e R$ 720,00 inteira FRONTSTAGE: R$ 395,00 meia-entrada e R$ 790,00 inteira

Preços em outros estados

Além de Salvador, o grupo vai passar pelas cidade de São José do Rio Preto e São Paulo.

Os preços dos ingressos variam entre os municípios, sendo o mais barato em Salvador, com meia-entrada a R$ 210. Já o mais caro está em São José do Rio Preto, onde a inteira chega a R$ 1.500 no Camarote Open.

Segunda vez em Salvador

O show do Marron 5 marca a segunda passagem da banda pela capital baiana. A primeira apresentação do grupo na cidade aconteceu em março de 2016. Na época, os ingressos custaram entre R$ 100 e R$ 500.

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Maroon 5 música

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