Cantor de dupla sertaneja sofre acidente de carro em Goiás

Episódio aconteceu na madrugada desta segunda-feira,25

Israel, da dupla com Rodolffo
Israel, da dupla com Rodolffo - Foto: Reprodução| Instagram

O cantor Israel, da dupla ‘Israel e Rodolffo’, sofreu um acidente de carro na BR-153, em Goiânia, na madrugada desta segunda-feira, 25, após atingir um cavalo que estava na pista.

De acordo com a equipe da dupla, o músico está sem ferimentos e não precisou de atendimento médico.

O acidente ocorreu enquanto o cantor retornava de um compromisso profissional e seguia para sua residência, quando um veículo à frente mudou de faixa rapidamente.

Após isso, ele se deparou com um cavalo solto na pista e não conseguiu desviar a tempo. O animal morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal explicou que o acidente ocorreu no KM 494 da rodovia e que houve somente danos ao veículo.

Quem é Israel e Rodolffo?

A dupla sertaneja brasileira foi formada em 1999 pelos amigos Israel Antônio Ribeiro e Rodolffo Matthaus da Silva Rios.

Naturais do estado de Goiás, eles construíram uma carreira sólida na música, alcançando o estrelato nacional com grandes sucessos, como "Marca Evidente" (parceria com Jorge e Mateus) e o hit "Batom de Cereja".

