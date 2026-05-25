Cantor de dupla sertaneja sofre acidente de carro em Goiás
Episódio aconteceu na madrugada desta segunda-feira,25
O cantor Israel, da dupla ‘Israel e Rodolffo’, sofreu um acidente de carro na BR-153, em Goiânia, na madrugada desta segunda-feira, 25, após atingir um cavalo que estava na pista.
De acordo com a equipe da dupla, o músico está sem ferimentos e não precisou de atendimento médico.
O acidente ocorreu enquanto o cantor retornava de um compromisso profissional e seguia para sua residência, quando um veículo à frente mudou de faixa rapidamente.
Após isso, ele se deparou com um cavalo solto na pista e não conseguiu desviar a tempo. O animal morreu no local.
A Polícia Rodoviária Federal explicou que o acidente ocorreu no KM 494 da rodovia e que houve somente danos ao veículo.
Quem é Israel e Rodolffo?
A dupla sertaneja brasileira foi formada em 1999 pelos amigos Israel Antônio Ribeiro e Rodolffo Matthaus da Silva Rios.
Naturais do estado de Goiás, eles construíram uma carreira sólida na música, alcançando o estrelato nacional com grandes sucessos, como "Marca Evidente" (parceria com Jorge e Mateus) e o hit "Batom de Cereja".