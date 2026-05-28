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Confirmado! Maroon 5 fará show na Arena Fonte Nova ainda em 2026

Apresentação vai acontecer após show histórico do Guns N' Roses

Edvaldo Sales
Por
| Atualizada em
Apresentação vai acontecer em setembro de 2026
Apresentação vai acontecer em setembro de 2026 - Foto: Divulgação

Depois do show histórico de Guns N' Roses, a banda norte-americana Maroon 5 será a próxima atração internacional a se apresentar na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 10 de setembro de 2026.

A informação foi confirmada pelo Fã Site Maroon 5 Brasil no Instagram nesta quinta-feira, 28. O jornalista José Norberto Flesch também cravou a data no X (antigo Twitter).

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Procurada pelo portal A TARDE, a assessoria da Arena, não confirmou, mas também não negou o show.

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Show no Rock in Rio

A banda, liderado por Adam Levine, vai se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio no dia 12 de setembro, mas antes fará os shows extras no Brasil:

  • 06/09 - São José do Rio Preto (SP), no Recinto de exposições
  • 08/09 - São Paulo, (SP), no Allianz Parque
  • 10/09 - Salvador (BA), na Arena Fonte Nova

A venda de ingressos terá início a partir da próxima semana pelo site da Ticketmaster e clientes Santander terão prioridade na compra. Valores e informações sobre setores ainda não foram divulgados.

O grupo está viajando pelo mundo com a 'Love is Like Tour', show extraído do último álbum lançado pela banda, o oitavo de sua história. Lançado em agosto de 2025, o CD marca um retorno às origens para o grupo. O show mistura as novas canções com clássicos do grupo que marcaram décadas.

Segundo show em Salvador

Será a segunda vez que Maroon 5 se apresentará na capital baiana. O primeiro show do grupo na cidade aconteceu em março de 2016, e levou 30 mil pessoas ao Parque de Exposições.

Na época, os ingressos custaram entre R$ 100 e R$ 500 na categoria mais cara com direito a Open Bar.

Promessa cumprida?

O presidente da Arena Fonte Nova, Alexandre Gonzaga, falou ao portal A TARDE recentemente que iria anunciar um novo show internacional neste mês. A declaração foi feita durante o show da banda Guns N’ Roses..

Além de ser o maior estádio de futebol do estado, a Arena é um dos maiores palcos para a realização de grandes shows e eventos musicais em Salvador, o que ajuda a movimentar a economia local, como afirma Alexandre Gonzaga:

O mercado de eventos é um segmento importante para a economia local, pois movimenta a rede hoteleira, restaurantes e o setor de serviços. Esse impacto vale tanto para atrações de fora quanto para shows nacionais.

Alexandre Gonzaga - presidente da Arena Fonte Nova

O presidente completou: “Temos um trabalho contínuo de captação e, este ano, nossa programação está repleta de grandes artistas. Estamos viabilizando a vinda de novos nomes, com artistas do Brasil e do exterior, que serão divulgados em breve”, acrescentou.

A Arena Fonte Nova já recebeu, desde a reinauguração, grandes nomes do cenário internacional, como Paul McCartney, Elton John, Roger Waters, A-ha, Hansons e David Guetta.

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Tags

arena fonte nova brasil Maroon 5 Salvador

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