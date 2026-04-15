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MÚSICA

Arena Fonte Nova deve anunciar nova atração internacional em maio

Estádio foi palco do show de Guns N' Roses na noite desta quarta-feira, 15

Gustavo Nascimento
Por

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Na foto, banda norte-americana de rock Guns N' Roses
Na foto, banda norte-americana de rock Guns N' Roses -

A Arena Fonte Nova deve anunciar um novo show internacional já no próximo mês, segundo informações confirmadas ao portal A TARDE por Alexandre Gonzaga, presidente da Arena. A declaração foi feita na noite desta quarta-feira, 15, durante o show da banda Guns N’ Roses, que acontece na Fonte Nova.

Além de ser o maior estádio de futebol do estado, a Arena Fonte Nova é um dos maiores palcos para a realização de grandes shows e eventos musicais em Salvador, o que ajuda a movimentar a economia local, como afirma Alexandre Gonzaga:

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“O mercado de eventos é um segmento importante para a economia local, pois movimenta a rede hoteleira, restaurantes e o setor de serviços. Esse impacto vale tanto para atrações de fora quanto para shows nacionais.”

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O presidente da Arena Fonte Nova também afirmou que novos artistas serão anunciados em breve. “Temos um trabalho contínuo de captação e, este ano, nossa programação está repleta de grandes artistas. Estamos viabilizando a vinda de novos nomes, com artistas do Brasil e do exterior, que serão divulgados em breve”, acrescentou.

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arena fonte nova Salvador shows

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