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MÚSICA

Festival 10 Horas de Arrocha de 2026 é cancelado; entenda o motivo

Cancelamento foi confirmado nesta terça-feira, 14, pela produção do evento

Gustavo Nascimento
Por

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Festival 10 Horas de Arrocha é realizado desde 2019 em Salvador
Festival 10 Horas de Arrocha é realizado desde 2019 em Salvador -

A edição deste ano do Festival 10 Horas de Arrocha foi oficialmente cancelada. A produção do evento, que acontece desde 2019 em Salvador, compartilhou um comunicado nesta terça-feira, 14, para confirmar o cancelamento do festival.

Os organizadores afirmam que tiveram dificuldades para reunir as atrações desejadas para a edição de 2026, mas que a festa retornará em abril do próximo ano.

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Em 2025, o Festival 10 Horas de Arrocha reuniu milhares de pessoas no Wet Eventos, na Avenida Paralela, com atrações de peso como Silvanno Salles, Tayrone, Unha Pintada, Devinho Novaes, Klessinha, Theuzinho, Heitor Costa e Nadson O Ferinha.

Veja o comunicado na íntegra

"Hoje não é um dia fácil pra gente Desde 2019, o 10 Horas de Arrocha se tornou mais que um festival… virou história, emoção e encontro marcado com milhares de corações apaixonados. Foram anos inesquecíveis, recordes de público e momentos que ficaram eternizados na nossa memória.

Mas, com muita transparência e respeito por vocês, nosso público fiel, precisamos compartilhar uma decisão importante: em 2026, não realizaremos o festival 10 horas de arrocha.

Sabemos da expectativa, da ansiedade e do carinho de cada um, mas um evento desse tamanho exige uma construção grandiosa. E, neste momento, encontramos dificuldades em reunir todas as atrações necessárias para entregar a experiência que vocês merecem — do jeito que sempre fizemos: gigante, emocionante e inesquecível.

A boa notícia é que essa pausa tem um propósito ainda maior… Voltaremos em abril de 2027. E podem se preparar: será, sem dúvidas, o maior 10 Horas de Arrocha de todos os tempos. Seguimos trabalhando com todo amor, responsabilidade e compromisso para fazer história mais uma vez ao lado de vocês. Obrigado por cada edição vivida, por cada canto, cada lágrima e cada sorriso. A gente se reencontra em breve… e vai ser inesquecível".

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