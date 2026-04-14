MÚSICA
Vídeo: membro do Guns N’ Roses é visto em cobertura de hotel em Salvador
Banda vai fazer show nesta quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova
Às vésperas do show do Guns N’ Roses, que acontece nesta quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova, o baixista e um dos membros fundadores da banda, Duff McKagan, foi flagrado na cobertura do Hotel Fasano em Salvador nesta terça-feira, 14.
No vídeo registrado por fãs da banda, o artista aparece na cobertura do hotel acenando para as pessoas na rua.
Veja flagra
Guns N’ Roses em Salvador
A banda de rock dos Estados Unidos vai se apresentar nesta quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova em um show previsto para iniciar às 20h.
Antes da atração principal, o público confere a apresentação de Raimundos, que aquece o palco com hits do rock nacional.
Ingressos ainda estão sendo vendidos por meio da bilheteria digital, com preços a partir de R$ 1.000
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Confira a provável setlist de Salvador
O repertório deve ser o mesmo do show realizado no último domingo, 12, no Espírito Santo, com as seguintes músicas:
- Welcome To The Jungle
- Mr. Brownstone
- It's So Easy
- Bad Obsession
- Live And Let Die
- Yesterdays
- Pretty Tied Up
- Wichita Lineman
- Shadow Of Your Love
- Don’t Cry
- Hard Skool
- Rocket Queen
- Nothin'
- Sabbath Bloody Sabbath
- Bad Apples
Na segunda parte, a banda costuma manter o ritmo com:
- You Could Be Mine
- Double Talkin’ Jive
- Reckless Life
- Thunder and Lightning
- Civil War
- Atlas
- Slither
- Knockin' On Heaven's Door
Além de solos de guitarra que são marca registrada dos shows. O encerramento deve vir em clima de apoteose, com:
- Sweet Child O' Mine
- Estranged
- November Rain
- This I Love
- Nightrain
- Paradise City
Tudo que você precisa saber antes do Show de Guns N’ Roses em Salvador
Horário do Show
- Abertura dos portões: 16h
- Raimundos: 18h30
- Guns N’ Roses: 20h
Observação: Horários sujeitos a alterações
Classificação Etária
- A partir de 16 anos: entrada permitida desacompanhado
- Menores de 16 anos: somente acompanhados dos pais ou responsáveis
Como chegar
ENTRADA SUL PELO DIQUE (VASCO DA GAMA):
- Pista Premium
- Experience
- Cadeira Oeste Inferior
ENTRADA NORTE PELA LADEIRA DA FONTE DAS PEDRAS (NAZARÉ):
- Pista
- Cadeira Norte Intermediária
- Cadeira Leste Intermediária
- Cadeira Leste Inferior
- Cadeira Superior
ENTRADA OESTE PELA RUA ANIFRISIA SANTIAGO (NAZARÉ):
- Camarote
- Lounge Premium
Observação: Haverá estacionamento no local
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