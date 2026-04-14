Vídeo: membro do Guns N’ Roses é visto em cobertura de hotel em Salvador

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Show de Guns N' Roses - Foto: Divulgação

Às vésperas do show do Guns N’ Roses, que acontece nesta quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova, o baixista e um dos membros fundadores da banda, Duff McKagan, foi flagrado na cobertura do Hotel Fasano em Salvador nesta terça-feira, 14.

No vídeo registrado por fãs da banda, o artista aparece na cobertura do hotel acenando para as pessoas na rua.

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Veja flagra

Guns N’ Roses em Salvador

A banda de rock dos Estados Unidos vai se apresentar nesta quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova em um show previsto para iniciar às 20h.

Antes da atração principal, o público confere a apresentação de Raimundos, que aquece o palco com hits do rock nacional.

Ingressos ainda estão sendo vendidos por meio da bilheteria digital, com preços a partir de R$ 1.000

Confira a provável setlist de Salvador

O repertório deve ser o mesmo do show realizado no último domingo, 12, no Espírito Santo, com as seguintes músicas:

Welcome To The Jungle

Mr. Brownstone

It's So Easy

Bad Obsession

Live And Let Die

Yesterdays

Pretty Tied Up

Wichita Lineman

Shadow Of Your Love

Don’t Cry

Hard Skool

Rocket Queen

Nothin'

Sabbath Bloody Sabbath

Bad Apples

Na segunda parte, a banda costuma manter o ritmo com:

You Could Be Mine

Double Talkin’ Jive

Reckless Life

Thunder and Lightning

Civil War

Atlas

Slither

Knockin' On Heaven's Door

Além de solos de guitarra que são marca registrada dos shows. O encerramento deve vir em clima de apoteose, com:

Sweet Child O' Mine

Estranged

November Rain

This I Love

Nightrain

Paradise City

Tudo que você precisa saber antes do Show de Guns N’ Roses em Salvador

Horário do Show

Abertura dos portões: 16h

Raimundos: 18h30

Guns N’ Roses: 20h

Observação: Horários sujeitos a alterações

Classificação Etária

A partir de 16 anos: entrada permitida desacompanhado

Menores de 16 anos: somente acompanhados dos pais ou responsáveis

Como chegar

ENTRADA SUL PELO DIQUE (VASCO DA GAMA):

Pista Premium

Experience

Cadeira Oeste Inferior

ENTRADA NORTE PELA LADEIRA DA FONTE DAS PEDRAS (NAZARÉ):

Pista

Cadeira Norte Intermediária

Cadeira Leste Intermediária

Cadeira Leste Inferior

Cadeira Superior

ENTRADA OESTE PELA RUA ANIFRISIA SANTIAGO (NAZARÉ):

Camarote

Lounge Premium

Observação: Haverá estacionamento no local