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MÚSICA

Vídeo: membro do Guns N’ Roses é visto em cobertura de hotel em Salvador

Banda vai fazer show nesta quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova

Gustavo Zambianco
Por

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Show de Guns N' Roses
Show de Guns N' Roses -

Às vésperas do show do Guns N’ Roses, que acontece nesta quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova, o baixista e um dos membros fundadores da banda, Duff McKagan, foi flagrado na cobertura do Hotel Fasano em Salvador nesta terça-feira, 14.

No vídeo registrado por fãs da banda, o artista aparece na cobertura do hotel acenando para as pessoas na rua.

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Guns N’ Roses em Salvador

A banda de rock dos Estados Unidos vai se apresentar nesta quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova em um show previsto para iniciar às 20h.

Antes da atração principal, o público confere a apresentação de Raimundos, que aquece o palco com hits do rock nacional.

Ingressos ainda estão sendo vendidos por meio da bilheteria digital, com preços a partir de R$ 1.000

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Confira a provável setlist de Salvador

O repertório deve ser o mesmo do show realizado no último domingo, 12, no Espírito Santo, com as seguintes músicas:

  • Welcome To The Jungle
  • Mr. Brownstone
  • It's So Easy
  • Bad Obsession
  • Live And Let Die
  • Yesterdays
  • Pretty Tied Up
  • Wichita Lineman
  • Shadow Of Your Love
  • Don’t Cry
  • Hard Skool
  • Rocket Queen
  • Nothin'
  • Sabbath Bloody Sabbath
  • Bad Apples

Na segunda parte, a banda costuma manter o ritmo com:

  • You Could Be Mine
  • Double Talkin’ Jive
  • Reckless Life
  • Thunder and Lightning
  • Civil War
  • Atlas
  • Slither
  • Knockin' On Heaven's Door

Além de solos de guitarra que são marca registrada dos shows. O encerramento deve vir em clima de apoteose, com:

  • Sweet Child O' Mine
  • Estranged
  • November Rain
  • This I Love
  • Nightrain
  • Paradise City

Tudo que você precisa saber antes do Show de Guns N’ Roses em Salvador

Horário do Show

  • Abertura dos portões: 16h
  • Raimundos: 18h30
  • Guns N’ Roses: 20h

Observação: Horários sujeitos a alterações

Classificação Etária

  • A partir de 16 anos: entrada permitida desacompanhado
  • Menores de 16 anos: somente acompanhados dos pais ou responsáveis

Como chegar

ENTRADA SUL PELO DIQUE (VASCO DA GAMA):

  • Pista Premium
  • Experience
  • Cadeira Oeste Inferior

ENTRADA NORTE PELA LADEIRA DA FONTE DAS PEDRAS (NAZARÉ):

  • Pista
  • Cadeira Norte Intermediária
  • Cadeira Leste Intermediária
  • Cadeira Leste Inferior
  • Cadeira Superior

ENTRADA OESTE PELA RUA ANIFRISIA SANTIAGO (NAZARÉ):

  • Camarote
  • Lounge Premium

Observação: Haverá estacionamento no local

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Tags:

Guns N' Roses Salvador

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