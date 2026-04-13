ROCK N' ROLL
Guns N' Roses: tudo o que você precisa saber antes do show em Salvador
Descubra todos os horários, acessos, regras e detalhes que podem definir sua experiência na Arena Fonte Nova
A espera acabou para os fãs de rock em Salvador. A banda Guns N’ Roses desembarca na capital baiana nesta quarta-feira, 15, para um dos shows mais aguardados do ano, na Arena Fonte Nova, prometendo reunir diferentes gerações em uma mesma celebração musical.
Conhecido por apresentações marcadas pela intensidade e por um repertório que atravessa décadas, o grupo liderado por Axl Rose traz para o público baiano clássicos como 'Sweet Child O’ Mine', 'November Rain' e 'Welcome to the Jungle', reforçando o peso da turnê no calendário cultural da cidade.
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Antes da atração principal, a banda Raimundos aquece o público com um repertório de rock nacional. A programação reforça a proposta de uma noite longa, pensada para manter o público engajado desde a abertura dos portões até o encerramento.
Os últimos ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital, com opções nos setores lounge premium e experience, com valores que variam entre R$ 1.000 e R$ 2.695, além de taxas. Após Salvador, a turnê segue para Fortaleza, 18, São Luís, 21, e Belém, 25.
Pensando nisso, o portal A TARDE preparou uma lista com as principais informações do show.
Tudo que você precisa saber antes do Show de Guns N’ Roses em Salvador
Horário do Show
- Abertura dos portões: 16h
- Raimundos: 18h30
- Guns N’ Roses: 20h
- Observação: Horários sujeitos a alterações
Classificação Etária
- A partir de 16 anos: entrada permitida desacompanhado
- Menores de 16 anos: somente acompanhados dos pais ou responsáveis
Como chegar
ENTRADA SUL PELO DIQUE (VASCO DA GAMA):
- Pista Premium
- Experience
- Cadeira Oeste Inferior
ENTRADA NORTE PELA LADEIRA DA FONTE DAS PEDRAS (NAZARÉ):
- Pista
- Cadeira Norte Intermediária
- Cadeira Leste Intermediária
- Cadeira Leste Inferior
- Cadeira Superior
ENTRADA OESTE PELA RUA ANIFRISIA SANTIAGO (NAZARÉ):
- Camarote
- Lounge Premium
Observação: Haverá estacionamento no local
Recomendações
- Hidrate-se e aproveite o show — haverá ponto de hidratação gratuita
- Ao presenciar qualquer ato de discriminação ou violência, procure imediatamente a equipe de segurança
Não será permitido
- Símbolos ou mensagens ofensivas (racistas, homofóbicas, sexistas, xenofóbicas ou políticas)
SEGURANÇA, ARMAS E OBJETOS CORTANTES
- Itens que podem causar ferimentos ou são considerados perigosos pela segurança;
- Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;
- Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;
- Fogos de artifício e qualquer outro tipo de artefato similar;
- Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;
- Sinalizadores de qualquer tipo;
- Correntes, cintos, pingentes ou qualquer outro material pontiagudo;
- Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar.
TECNOLOGIA E ELETRÔNICOS
- Equipamentos de gravação profissional, comunicação ou itens de energia;
- Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, Go-Pro (ou similares);
- Tablets e notebooks;
- Lasers, walkie-talkie e drones;
- Bastão para tirar foto;
- Carregadores portáteis (power bank) muito grandes;
- Pilhas e baterias extras;
- Lanternas potentes.
ALIMENTAÇÃO E RECIPIENTES
- Regras sobre o que pode ser consumido e como pode ser transportado;
- Bebidas alcoólicas ou de outros tipos (exceto água em garrafa sem tampa);
- Copos de vidro ou de qualquer outro tipo de material rígido;
- Latas, garrafas de vidro, metal ou rígida;
- Alimentos: apenas industrializados, lacrados e em pequena quantidade (consumo próprio);
- Utensílios de armazenagem e bolsas térmicas de qualquer tamanho.
COMUNICAÇÃO, MANIFESTAÇÃO E VESTUÁRIO
- Itens que podem obstruir a visão ou gerar conflitos;
- Cartazes de qualquer tipo;
- Bandeiras e faixas, com ou sem mastro;
- Camisetas de times de futebol ou bandeiras com símbolos de times de futebol;
- Símbolos ou sinais com mensagens ofensivas (racista, homofóbico, sexista, xenofóbico e cunho político);
- Panfletos e adesivos;
- Papel em rolo, jornais e revistas;
- Fantasias, incluindo chapéus de grande volumes.
ACESSÓRIOS, CUIDADO PESSOAL E CONFORTO
- Itens do cotidiano com restrições de tamanho ou material;
- Mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm;
- Guarda-chuvas e similares (exceto capas de chuva);
- Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes acima de 90 ml;
- Maquiagem em embalagens de vidro;
- Cadeiras ou bancos, inclusive desmontáveis e infláveis;
- Capacete de moto ou similares;
- Pinças, tesourinhas e cortadores de unha;
- Espelho de mão.
SAÚDE E SUBSTÂNCIAS
- Cigarro eletrônico (de qualquer natureza);
- Drogas ilegais e substâncias tóxicas;
- Medicamentos desacompanhados de prescrição médica.
LAZER E DIVERSOS
- Skates, patinetes ou similares;
- Animais de estimação (exceto cães guias identificados);
- Malabares e balões;
- Pistolas de água e buzinas de ar;
- Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação (critério da produção/policiamento).
Ingresso solidário
- Ingresso solidário é uma modalidade aberta para qualquer pessoa que deseje adquirir o benefício;
- Ele oferece desconto sobre o valor da entrada, mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal);
- A doação é entregue diretamente na portaria.
Transporte
O Metrô Bahia terá operação especial para atender ao público do show de Guns N’ Roses. A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima da Arena Fonte Nova, funcionará com horário estendido até 1h da manhã, exclusivamente para embarque.
As demais estações do sistema estarão abertas apenas para desembarque, mantendo o fluxo de saída após o evento. A tarifa do metrô é de R$ 4,10.
Segundo a concessionária, haverá aumento na oferta de trens de acordo com a demanda, além de reforço no atendimento e na segurança, especialmente na Estação Campo da Pólvora. A operação busca garantir mais agilidade e organização no deslocamento do público antes e após o show.
Informações importantes
- Haverá revista na entrada;
- O evento não possui guarda-volumes;
- Itens proibidos serão descartados no local.
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