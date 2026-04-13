Guns N' Roses: tudo o que você precisa saber antes do show em Salvador

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Guns N' Roses desembarca em Salvador para um dos shows mais aguardados do ano - Foto: AFP

A espera acabou para os fãs de rock em Salvador. A banda Guns N’ Roses desembarca na capital baiana nesta quarta-feira, 15, para um dos shows mais aguardados do ano, na Arena Fonte Nova, prometendo reunir diferentes gerações em uma mesma celebração musical.

Conhecido por apresentações marcadas pela intensidade e por um repertório que atravessa décadas, o grupo liderado por Axl Rose traz para o público baiano clássicos como 'Sweet Child O’ Mine', 'November Rain' e 'Welcome to the Jungle', reforçando o peso da turnê no calendário cultural da cidade.

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Antes da atração principal, a banda Raimundos aquece o público com um repertório de rock nacional. A programação reforça a proposta de uma noite longa, pensada para manter o público engajado desde a abertura dos portões até o encerramento.



Os últimos ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital, com opções nos setores lounge premium e experience, com valores que variam entre R$ 1.000 e R$ 2.695, além de taxas. Após Salvador, a turnê segue para Fortaleza, 18, São Luís, 21, e Belém, 25.

Pensando nisso, o portal A TARDE preparou uma lista com as principais informações do show.

Tudo que você precisa saber antes do Show de Guns N’ Roses em Salvador

Horário do Show

Abertura dos portões: 16h

16h Raimundos: 18h30

18h30 Guns N’ Roses: 20h

20h Observação: Horários sujeitos a alterações

Classificação Etária

A partir de 16 anos: entrada permitida desacompanhado

entrada permitida desacompanhado Menores de 16 anos: somente acompanhados dos pais ou responsáveis

Como chegar

ENTRADA SUL PELO DIQUE (VASCO DA GAMA):

Pista Premium

Experience

Cadeira Oeste Inferior

ENTRADA NORTE PELA LADEIRA DA FONTE DAS PEDRAS (NAZARÉ):

Pista

Cadeira Norte Intermediária

Cadeira Leste Intermediária

Cadeira Leste Inferior

Cadeira Superior

ENTRADA OESTE PELA RUA ANIFRISIA SANTIAGO (NAZARÉ):

Camarote

Lounge Premium

Observação: Haverá estacionamento no local

Recomendações

Hidrate-se e aproveite o show — haverá ponto de hidratação gratuita

Ao presenciar qualquer ato de discriminação ou violência, procure imediatamente a equipe de segurança

Não será permitido

Símbolos ou mensagens ofensivas (racistas, homofóbicas, sexistas, xenofóbicas ou políticas)

SEGURANÇA, ARMAS E OBJETOS CORTANTES

Itens que podem causar ferimentos ou são considerados perigosos pela segurança;

Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;

Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;

Fogos de artifício e qualquer outro tipo de artefato similar;

Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;

Sinalizadores de qualquer tipo;

Correntes, cintos, pingentes ou qualquer outro material pontiagudo;

Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar.

TECNOLOGIA E ELETRÔNICOS

Equipamentos de gravação profissional, comunicação ou itens de energia;

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, Go-Pro (ou similares);

Tablets e notebooks;

Lasers, walkie-talkie e drones;

Bastão para tirar foto;

Carregadores portáteis (power bank) muito grandes;

Pilhas e baterias extras;

Lanternas potentes.

ALIMENTAÇÃO E RECIPIENTES

Regras sobre o que pode ser consumido e como pode ser transportado;

Bebidas alcoólicas ou de outros tipos (exceto água em garrafa sem tampa);

Copos de vidro ou de qualquer outro tipo de material rígido;

Latas, garrafas de vidro, metal ou rígida;

Alimentos: apenas industrializados, lacrados e em pequena quantidade (consumo próprio);

Utensílios de armazenagem e bolsas térmicas de qualquer tamanho.

COMUNICAÇÃO, MANIFESTAÇÃO E VESTUÁRIO

Itens que podem obstruir a visão ou gerar conflitos;

Cartazes de qualquer tipo;

Bandeiras e faixas, com ou sem mastro;

Camisetas de times de futebol ou bandeiras com símbolos de times de futebol;

Símbolos ou sinais com mensagens ofensivas (racista, homofóbico, sexista, xenofóbico e cunho político);

Panfletos e adesivos;

Papel em rolo, jornais e revistas;

Fantasias, incluindo chapéus de grande volumes.

ACESSÓRIOS, CUIDADO PESSOAL E CONFORTO

Itens do cotidiano com restrições de tamanho ou material;

Mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm;

Guarda-chuvas e similares (exceto capas de chuva);

Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes acima de 90 ml;

Maquiagem em embalagens de vidro;

Cadeiras ou bancos, inclusive desmontáveis e infláveis;

Capacete de moto ou similares;

Pinças, tesourinhas e cortadores de unha;

Espelho de mão.

SAÚDE E SUBSTÂNCIAS

Cigarro eletrônico (de qualquer natureza);

Drogas ilegais e substâncias tóxicas;

Medicamentos desacompanhados de prescrição médica.

LAZER E DIVERSOS

Skates, patinetes ou similares;

Animais de estimação (exceto cães guias identificados);

Malabares e balões;

Pistolas de água e buzinas de ar;

Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação (critério da produção/policiamento).

Ingresso solidário

Ingresso solidário é uma modalidade aberta para qualquer pessoa que deseje adquirir o benefício;

Ele oferece desconto sobre o valor da entrada, mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal);

A doação é entregue diretamente na portaria.

Transporte

O Metrô Bahia terá operação especial para atender ao público do show de Guns N’ Roses. A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima da Arena Fonte Nova, funcionará com horário estendido até 1h da manhã, exclusivamente para embarque.

As demais estações do sistema estarão abertas apenas para desembarque, mantendo o fluxo de saída após o evento. A tarifa do metrô é de R$ 4,10.

Segundo a concessionária, haverá aumento na oferta de trens de acordo com a demanda, além de reforço no atendimento e na segurança, especialmente na Estação Campo da Pólvora. A operação busca garantir mais agilidade e organização no deslocamento do público antes e após o show.

Informações importantes