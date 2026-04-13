Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ROCK N' ROLL

Guns N' Roses: tudo o que você precisa saber antes do show em Salvador

Descubra todos os horários, acessos, regras e detalhes que podem definir sua experiência na Arena Fonte Nova

Beatriz Santos
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Guns N' Roses desembarca em Salvador para um dos shows mais aguardados do ano
Guns N' Roses desembarca em Salvador para um dos shows mais aguardados do ano -

A espera acabou para os fãs de rock em Salvador. A banda Guns N’ Roses desembarca na capital baiana nesta quarta-feira, 15, para um dos shows mais aguardados do ano, na Arena Fonte Nova, prometendo reunir diferentes gerações em uma mesma celebração musical.

Conhecido por apresentações marcadas pela intensidade e por um repertório que atravessa décadas, o grupo liderado por Axl Rose traz para o público baiano clássicos como 'Sweet Child O’ Mine', 'November Rain' e 'Welcome to the Jungle', reforçando o peso da turnê no calendário cultural da cidade.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Guns N’ Roses pode fazer show com 30 músicas em Salvador; veja setlist
Show de Guns N' Roses terá operação especial de metrô em Salvador
Kid Abelha anuncia turnê com show em Salvador após 13 anos de hiato

Antes da atração principal, a banda Raimundos aquece o público com um repertório de rock nacional. A programação reforça a proposta de uma noite longa, pensada para manter o público engajado desde a abertura dos portões até o encerramento.

Os últimos ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital, com opções nos setores lounge premium e experience, com valores que variam entre R$ 1.000 e R$ 2.695, além de taxas. Após Salvador, a turnê segue para Fortaleza, 18, São Luís, 21, e Belém, 25.

Pensando nisso, o portal A TARDE preparou uma lista com as principais informações do show.

Tudo que você precisa saber antes do Show de Guns N’ Roses em Salvador

Horário do Show

  • Abertura dos portões: 16h
  • Raimundos: 18h30
  • Guns N’ Roses: 20h
  • Observação: Horários sujeitos a alterações

Classificação Etária

  • A partir de 16 anos: entrada permitida desacompanhado
  • Menores de 16 anos: somente acompanhados dos pais ou responsáveis

Como chegar

ENTRADA SUL PELO DIQUE (VASCO DA GAMA):

  • Pista Premium
  • Experience
  • Cadeira Oeste Inferior

ENTRADA NORTE PELA LADEIRA DA FONTE DAS PEDRAS (NAZARÉ):

  • Pista
  • Cadeira Norte Intermediária
  • Cadeira Leste Intermediária
  • Cadeira Leste Inferior
  • Cadeira Superior

ENTRADA OESTE PELA RUA ANIFRISIA SANTIAGO (NAZARÉ):

  • Camarote
  • Lounge Premium

Observação: Haverá estacionamento no local

Recomendações

  • Hidrate-se e aproveite o show — haverá ponto de hidratação gratuita
  • Ao presenciar qualquer ato de discriminação ou violência, procure imediatamente a equipe de segurança

Não será permitido

  • Símbolos ou mensagens ofensivas (racistas, homofóbicas, sexistas, xenofóbicas ou políticas)

SEGURANÇA, ARMAS E OBJETOS CORTANTES

  • Itens que podem causar ferimentos ou são considerados perigosos pela segurança;
  • Armas de fogo ou branca de qualquer espécie;
  • Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;
  • Fogos de artifício e qualquer outro tipo de artefato similar;
  • Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios;
  • Sinalizadores de qualquer tipo;
  • Correntes, cintos, pingentes ou qualquer outro material pontiagudo;
  • Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar.

TECNOLOGIA E ELETRÔNICOS

  • Equipamentos de gravação profissional, comunicação ou itens de energia;
  • Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, Go-Pro (ou similares);
  • Tablets e notebooks;
  • Lasers, walkie-talkie e drones;
  • Bastão para tirar foto;
  • Carregadores portáteis (power bank) muito grandes;
  • Pilhas e baterias extras;
  • Lanternas potentes.

ALIMENTAÇÃO E RECIPIENTES

  • Regras sobre o que pode ser consumido e como pode ser transportado;
  • Bebidas alcoólicas ou de outros tipos (exceto água em garrafa sem tampa);
  • Copos de vidro ou de qualquer outro tipo de material rígido;
  • Latas, garrafas de vidro, metal ou rígida;
  • Alimentos: apenas industrializados, lacrados e em pequena quantidade (consumo próprio);
  • Utensílios de armazenagem e bolsas térmicas de qualquer tamanho.

COMUNICAÇÃO, MANIFESTAÇÃO E VESTUÁRIO

  • Itens que podem obstruir a visão ou gerar conflitos;
  • Cartazes de qualquer tipo;
  • Bandeiras e faixas, com ou sem mastro;
  • Camisetas de times de futebol ou bandeiras com símbolos de times de futebol;
  • Símbolos ou sinais com mensagens ofensivas (racista, homofóbico, sexista, xenofóbico e cunho político);
  • Panfletos e adesivos;
  • Papel em rolo, jornais e revistas;
  • Fantasias, incluindo chapéus de grande volumes.

ACESSÓRIOS, CUIDADO PESSOAL E CONFORTO

  • Itens do cotidiano com restrições de tamanho ou material;
  • Mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm;
  • Guarda-chuvas e similares (exceto capas de chuva);
  • Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes acima de 90 ml;
  • Maquiagem em embalagens de vidro;
  • Cadeiras ou bancos, inclusive desmontáveis e infláveis;
  • Capacete de moto ou similares;
  • Pinças, tesourinhas e cortadores de unha;
  • Espelho de mão.

SAÚDE E SUBSTÂNCIAS

  • Cigarro eletrônico (de qualquer natureza);
  • Drogas ilegais e substâncias tóxicas;
  • Medicamentos desacompanhados de prescrição médica.

LAZER E DIVERSOS

  • Skates, patinetes ou similares;
  • Animais de estimação (exceto cães guias identificados);
  • Malabares e balões;
  • Pistolas de água e buzinas de ar;
  • Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação (critério da produção/policiamento).

Ingresso solidário

  • Ingresso solidário é uma modalidade aberta para qualquer pessoa que deseje adquirir o benefício;
  • Ele oferece desconto sobre o valor da entrada, mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal);
  • A doação é entregue diretamente na portaria.

Transporte

O Metrô Bahia terá operação especial para atender ao público do show de Guns N’ Roses. A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima da Arena Fonte Nova, funcionará com horário estendido até 1h da manhã, exclusivamente para embarque.

As demais estações do sistema estarão abertas apenas para desembarque, mantendo o fluxo de saída após o evento. A tarifa do metrô é de R$ 4,10.

Segundo a concessionária, haverá aumento na oferta de trens de acordo com a demanda, além de reforço no atendimento e na segurança, especialmente na Estação Campo da Pólvora. A operação busca garantir mais agilidade e organização no deslocamento do público antes e após o show.

Informações importantes

  • Haverá revista na entrada;
  • O evento não possui guarda-volumes;
  • Itens proibidos serão descartados no local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Guns N' Roses música Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Guns N' Roses desembarca em Salvador para um dos shows mais aguardados do ano
Play

Luísa Sonza usa música de MC acusado de apologia ao estupro

Guns N' Roses desembarca em Salvador para um dos shows mais aguardados do ano
Play

Pablo quebra o silêncio sobre 'plágio' de Bruno Mars: "Fiquei surpreso"

Guns N' Roses desembarca em Salvador para um dos shows mais aguardados do ano
Play

Bruno Mars plagiou música sucesso de Pablo? Saiba opiniões de especialistas

Guns N' Roses desembarca em Salvador para um dos shows mais aguardados do ano
Play

30 anos: vídeo mostra ‘premonição’ dos Mamonas Assassinas no dia da tragédia

x