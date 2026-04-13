MÚSICA
Guns N’ Roses pode fazer show com 30 músicas em Salvador; veja setlist
Apresentação acontece na Arena Fonte Nova nesta quarta, 15 e deve reunir fãs de diferentes gerações
A passagem do Guns N’ Roses por Salvador, nesta quarta-feira, 15, promete uma noite de nostalgia e peso no palco da Arena Fonte Nova. Com ingressos praticamente esgotados, o show é um dos mais aguardados do ano e deve reunir fãs de diferentes gerações. A expectativa é de uma apresentação com mais de duas horas de duração, marcada por sucessos e momentos icônicos.
Liderada por Axl Rose, a banda traz na bagagem um repertório recheado de clássicos que atravessam décadas, como “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” e “Welcome to the Jungle”.
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Os portões serão abertos às 15h, e o início do show está previsto para 20h. Antes da atração principal, o público confere a apresentação dos Raimundos, que aquecem o palco com hits do rock nacional.
Possível setlist em Salvador
A base do repertório deve seguir o show realizado no último domingo, 12, no Espírito Santo, mantendo uma sequência intensa de músicas. Entre as canções que podem embalar o público em Salvador estão:
- Welcome To The Jungle
- Mr. Brownstone
- It's So Easy
- Bad Obsession
- Live And Let Die
- Yesterdays
- Pretty Tied Up
- Wichita Lineman
- Shadow Of Your Love
- Don’t Cry
- Hard Skool
- Rocket Queen
- Nothin'
- Sabbath Bloody Sabbath
- Bad Apples
Na segunda parte, a banda costuma manter o ritmo com:
- You Could Be Mine
- Double Talkin’ Jive
- Reckless Life
- Thunder and Lightning
- Civil War
- Atlas
- Slither
- Knockin' On Heaven's Door
Além de solos de guitarra que são marca registrada dos shows. O encerramento deve vir em clima de apoteose, com:
- Sweet Child O' Mine
- Estranged
- November Rain
- This I Love
- Nightrain
- Paradise City
Ainda há ingressos disponíveis na plataforma Bilheteria Digital, com entradas nos setores premium e experience, que chegam a quase R$ 2,7 mil.
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