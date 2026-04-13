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MÚSICA

Guns N’ Roses pode fazer show com 30 músicas em Salvador; veja setlist

Apresentação acontece na Arena Fonte Nova nesta quarta, 15 e deve reunir fãs de diferentes gerações

Luan Julião
Por

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Show é um dos mais aguardados do ano na capital baiana
Show é um dos mais aguardados do ano na capital baiana -

A passagem do Guns N’ Roses por Salvador, nesta quarta-feira, 15, promete uma noite de nostalgia e peso no palco da Arena Fonte Nova. Com ingressos praticamente esgotados, o show é um dos mais aguardados do ano e deve reunir fãs de diferentes gerações. A expectativa é de uma apresentação com mais de duas horas de duração, marcada por sucessos e momentos icônicos.

Liderada por Axl Rose, a banda traz na bagagem um repertório recheado de clássicos que atravessam décadas, como “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” e “Welcome to the Jungle”.

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Os portões serão abertos às 15h, e o início do show está previsto para 20h. Antes da atração principal, o público confere a apresentação dos Raimundos, que aquecem o palco com hits do rock nacional.

Possível setlist em Salvador

A base do repertório deve seguir o show realizado no último domingo, 12, no Espírito Santo, mantendo uma sequência intensa de músicas. Entre as canções que podem embalar o público em Salvador estão:

  • Welcome To The Jungle
  • Mr. Brownstone
  • It's So Easy
  • Bad Obsession
  • Live And Let Die
  • Yesterdays
  • Pretty Tied Up
  • Wichita Lineman
  • Shadow Of Your Love
  • Don’t Cry
  • Hard Skool
  • Rocket Queen
  • Nothin'
  • Sabbath Bloody Sabbath
  • Bad Apples

Na segunda parte, a banda costuma manter o ritmo com:

  • You Could Be Mine
  • Double Talkin’ Jive
  • Reckless Life
  • Thunder and Lightning
  • Civil War
  • Atlas
  • Slither
  • Knockin' On Heaven's Door

Além de solos de guitarra que são marca registrada dos shows. O encerramento deve vir em clima de apoteose, com:

  • Sweet Child O' Mine
  • Estranged
  • November Rain
  • This I Love
  • Nightrain
  • Paradise City

Ainda há ingressos disponíveis na plataforma Bilheteria Digital, com entradas nos setores premium e experience, que chegam a quase R$ 2,7 mil.

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Fonte Nova música Salvador

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