Guns N’ Roses pode fazer show com 30 músicas em Salvador; veja setlist

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Show é um dos mais aguardados do ano na capital baiana - Foto: Divulgação

A passagem do Guns N’ Roses por Salvador, nesta quarta-feira, 15, promete uma noite de nostalgia e peso no palco da Arena Fonte Nova. Com ingressos praticamente esgotados, o show é um dos mais aguardados do ano e deve reunir fãs de diferentes gerações. A expectativa é de uma apresentação com mais de duas horas de duração, marcada por sucessos e momentos icônicos.

Liderada por Axl Rose, a banda traz na bagagem um repertório recheado de clássicos que atravessam décadas, como “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” e “Welcome to the Jungle”.

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Os portões serão abertos às 15h, e o início do show está previsto para 20h. Antes da atração principal, o público confere a apresentação dos Raimundos, que aquecem o palco com hits do rock nacional.

Possível setlist em Salvador

A base do repertório deve seguir o show realizado no último domingo, 12, no Espírito Santo, mantendo uma sequência intensa de músicas. Entre as canções que podem embalar o público em Salvador estão:

Welcome To The Jungle

Mr. Brownstone

It's So Easy

Bad Obsession

Live And Let Die

Yesterdays

Pretty Tied Up

Wichita Lineman

Shadow Of Your Love

Don’t Cry

Hard Skool

Rocket Queen

Nothin'

Sabbath Bloody Sabbath

Bad Apples

Na segunda parte, a banda costuma manter o ritmo com:



You Could Be Mine

Double Talkin’ Jive

Reckless Life

Thunder and Lightning

Civil War

Atlas

Slither

Knockin' On Heaven's Door

Além de solos de guitarra que são marca registrada dos shows. O encerramento deve vir em clima de apoteose, com:



Sweet Child O' Mine

Estranged

November Rain

This I Love

Nightrain

Paradise City

Ainda há ingressos disponíveis na plataforma Bilheteria Digital, com entradas nos setores premium e experience, que chegam a quase R$ 2,7 mil.

