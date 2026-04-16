Depois do Guns: os próximos shows que vão agitar a Arena Fonte Nova em 2026

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Estádio ainda será palco de turnês de grandes artistas neste ano - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Depois do Guns N' Roses, que reuniu 40 mil pessoas em um show histórico na quarta-feira, 15, a Arena Fonte Nova, em Salvador, vai receber outras grandes apresentações em 2026.

Após os rockeiros lotarem o estádio, o ambiente será palco de turnês que prometem reunir fãs de pop, pop rock, MPB, samba e de sertanejo.

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Veja os próximos shows que já foram confirmados na Arena Fonte Nova em 2026:

Djavan

Em comemoração aos 50 anos de carreira, Djavan apresenta a turnê ‘Djavanear – 50 anos. Só Sucessos’. Em Salvador, o show está marcado para 23 de maio, na Arena Fonte Nova.

O repertório reúne ao menos 25 músicas que marcaram a trajetória do cantor, como ‘Sina’, ‘Oceano’, ‘Flor de Lis’ e ‘Açaí’.

Os ingressos variam de R$ 105 a R$ 1.065, com vendas pela Ticketmaster.

Kid Abelha

Após mais de uma década longe dos palcos, o Kid Abelha oficializou o retorno com a turnê ‘Eu Tive Um Sonho’, que vai percorrer grandes estádios do país em 2026.

Em Salvador, o reencontro reúne Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato vai acontecer no dia 11 de julho, na Arena Fonte Nova.

A pré-venda de ingressos teve início no dia 13 de abril pela plataforma da Ticketmaster. Os preços variam de R$ 145 a R$ 990.

Luan Santana

Luan Santana leva para a Arena Fonte Nova, no dia 22 de agosto, a turnê ‘Registro Histórico’, que tem a proposta de revisitar tudo o que artista e os fãs viveram juntos ao longo dos 18 anos de carreira do cantor.

Os ingressos variam de R$ 190 a R$ 1600 e estão disponíveis exclusivamente pelo site Q2 Ingressos e, presencialmente, em pontos autorizados como lojas Melissa em shoppings de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, além da loja Ingressos Bahia, no Shopping Barra.

Liniker

Liniker encerra a era do álbum ‘Caju’ com a turnê ‘Bye Bye Caju’. Em Salvador, o show de despedida está marcado para 7 de novembro de 2026, na Arena Fonte Nova.

A pré-venda começou em dezembro, e a venda geral foi aberta ainda no mesmo mês. A turnê passa por grandes arenas do país e termina na capital baiana.

Os ingressos variam de R$ 32,50 a R$ 885,00 e podem ser adquiridos no site Eventim.

Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho

Alcione, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho, três dos maiores nomes do samba brasileiro, vão dividir o mesmo palco em 2026. O trio vai realizar a turnê ‘O Maior Encontro do Samba’.

O projeto marca a primeira vez que os artistas se apresentam juntos, simultaneamente, em uma estrutura de arena.

Em Salvador, o show está marcado para o dia 19 de dezembro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, com participação de Martinho da Vila.

A pré-venda de ingressos começou no dia 8 de fevereiro, enquanto a venda geral foi aberta em 11 de fevereiro. Os ingressos variam de R$ 72,50 a R$ 890,00 e podem ser adquiridos no site Eventim.

Grupo Revelação e Xande de Pilares

O Grupo Revelação e o cantor Xande de Pilares vão levar a turnê ‘Tava Escrito: O Reencontro Histórico’ para a Arena Fonte Nova no dia 26 de setembro.

No palco, Xande divide os vocais com Jonathan Alexandre, o Mamute, ao lado da formação que marcou a trajetória do grupo. O projeto reúne diferentes gerações do samba e revisita sucessos que consolidaram o Revelação como um dos principais nomes do gênero .

A venda de ingressos contará com pré-venda para clientes de cartões BB Elo nos dias 20 e 21 de abril. Para o público geral, as vendas começam no dia 22, pela plataforma Ticketmaster e nas bilheterias oficiais.

Arena Fonte Nova deve anunciar nova atração internacional em maio

A Arena Fonte Nova deve anunciar um novo show internacional já no próximo mês, segundo informações confirmadas ao portal A TARDE por Alexandre Gonzaga, presidente da Arena. A declaração foi feita na noite desta quarta-feira, 15, durante o show da banda Guns N’ Roses, que acontece na Fonte Nova.

Além de ser o maior estádio de futebol do estado, a Arena Fonte Nova é um dos maiores palcos para a realização de grandes shows e eventos musicais em Salvador, o que ajuda a movimentar a economia local, como afirma Alexandre Gonzaga:

O mercado de eventos é um segmento importante para a economia local, pois movimenta a rede hoteleira, restaurantes e o setor de serviços. Esse impacto vale tanto para atrações de fora quanto para shows nacionais. Alexandre Gonzaga - presidente da Arena Fonte Nova

O presidente da Arena Fonte Nova também afirmou que novos artistas serão anunciados em breve. “Temos um trabalho contínuo de captação e, este ano, nossa programação está repleta de grandes artistas. Estamos viabilizando a vinda de novos nomes, com artistas do Brasil e do exterior, que serão divulgados em breve”, acrescentou.