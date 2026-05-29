Jam no MAM recebe duo europeu em encontro inédito em Salvador

Frequentadores da JAM no MAM estão ligados: Ivan Huol e a rapaziada da banda Geleia Solar adoram trazer gente nova pra dialogar e fazer um som fresquinho ali ao vivo, na hora.

Amanhã, eles trazem uma novidade boa: o duo The Beautiful Now, formado por um baixista italiano (Antonio Schiavano ) e um baterista suíço (Flo Reichle). Direto das cenas de Berna e Zurique, eles tem tocado pelo Brasil com sua mistura de hip hop, soul, eletrônica e músicas baseadas em ritmos e batidas do mundo.

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“Nós já lançamos dois EPs (MOES e CURRENT), entre jazz, soul e rap, com muitas participações internacionais. Para nossa turnê no Brasil, a gente montou uma adaptação especial. Na abertura da JAM, apresentaremos um set exclusivo em duo – mas alguns amigos soteropolitanos se juntam à sessão. Assim, o pianista Ícaro Santiago e a cantora Mariella Santiago vão se apresentar com a gente nesse encontro transatlântico, meio improvisado, meio ensaiado”, descreve Flo Reichle.

“O nosso repertório se apresenta entre o improviso, trabalhos autorais dos EPs que gravamos e grooves com vibe entre o jazz e o soul. Vamos tocar entre seis e oito peças. Já que está bastante improvisado, nem nós sabemos exatamente o que vai acontecer”, acrescenta o baterista.

Como muitos músicos estrangeiros, Schiavano e Reichle circulam bastante pelo mundo e, volta e meia, estão dando um tempo em Salvador. Foi numa dessas que Ivan Huol, baterista e líder da banda anfitriã Geleia Solar, conheceu a dupla.

“Flo, o baterista, aparece com frequência nas nossas edições. Daí ele me pediu para fazer essa abertura. Sua qualidade como baterista me fez acreditar que vai ser uma apresentação bem interessante”, acredita.

Rap é improviso

Ao ouvir os EPs do duo, pode-se perceber que sua linguagem musical está muito mais próxima da música eletrônica e do rap do que do jazz que caracteriza a JAM. Não que isso seja uma barreira para Ivan Huol – pelo contrário, na verdade: “Sempre achei que o rap, sobretudo o ‘freestyle’, tem muito de jazz na sua essência: a diferença é que o que predomina é o improviso de palavras ritmadas e rimadas. Nada novo, para quem conhece o repente, o côco etc. Para mim, um bom ‘freestyler’ é um artista de jazz na sua mais ampla definição”, afirma.

“O importante é que para nós, da JAM no MAM, todos os estilos musicais (e todas expressões artísticas) que dialoguem com a improvisação, que poderíamos resumir por ‘arte criada ao vivo’, são e serão bem vindos”, acrescenta.

Com uma abordagem amplamente percussiva e rica de influências, o duo gringo mostra suas armas, para o que deve ser mais uma edição memorável da JAM.

“A gente toca ‘modern beat-based world music’, uma música do mundo baseada em beats. Inspiração a gente ganha de muitos cantos e das nossas turnês e moradias no Senegal, Nova York etc. Com esses ingredientes e as colaborações de vários artistas, a gente cozinha novos pratos”, promete o chef Flo.

A Temporada JAM 2026 tem patrocínio da Petrobras e Governo do Brasil, através do Ministério da Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura. A JAM no MAM é uma produção da Huol Criações, com o apoio Institucional do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) e do Museu de Arte Moderna da Bahia.

JAM no MAM