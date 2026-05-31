Mulher comete racismo contra torcida do Vitória na Vila Belmiro; veja vídeo

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Além da derrota na partida contra o Santos, na noite deste sábado, 30, o Vitória enfrentou um outro desconforto. Imagens que circulam nas redes sociais flagraram torcedores praticando ofensas racistas contra a torcida Rubro-Negra baiana.

No vídeo, uma mulher aparece provocando outra da arquibancada rival, na Vila Belmiro, dizendo: "Meu cabelo é liso". No momento, ela mostra as madeixas e chega a mostrar o dedo do meio.

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Outros apoiadores do Santos que assistiam a cena, deram risada da situação.

Veja o vídeo:

Isso daqui é racismo. Rasteiro, criminoso. Espero que essa mina seja reconhecida e nunca mais possa entrar na Vila. pic.twitter.com/BGOhQMVXZ1 — Rodrigo (@accio1912) May 31, 2026

Até o momento, os clubes envolvidos não se manifestaram sobre o caso. O portal A TARDE também tentou contato com a Polícia Civil de São Paulo, mas até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.

Santos X Vitória

Dono do maior nível de ameaça defensiva sofrida entre os clubes da Série A, o Vitória desembarcou na Vila Belmiro pela 18ª rodada do Brasileirão ainda em busca da primeira vitória como visitante - e saiu derrotado por 3 a 1 para o Santos neste sábado, 30.

Em um jogo de pouca inspiração, muitos erros técnicos e longos períodos sem a bola rolar, o Santos aproveitou melhor as oportunidades que apareceram, contou com falhas rubro-negras e construiu uma vantagem confortável antes mesmo de precisar sobreviver com um jogador a menos.