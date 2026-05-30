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POLÍCIA

Mãe e pai são presos por torturar bebê de 10 meses na Bahia

Investigações começaram após boletins de ocorrência pelos crimes de maus-tratos e lesão corporal

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um casal, de 22 e 26 anos, foi preso nesta sexta-feira, 29, por suspeita de tortura contra o próprio filho, um bebê 10 meses. O caso ocorreu no bairro Santo Antônio, no município de Mortugaba, no sudoeste da Bahia.

As investigações começaram após dois boletins de ocorrência pelos crimes de maus-tratos e lesão corporal dolosa registrados contra eles em uma unidade policial. Em ambos casos, o menino tinha hematomas pelo corpo.

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A ação policial foi realizada por equipes das Delegacias Territoriais (DTs) de Mortugaba e Condeúba, que localizaram os suspeitos. Não há detalhes sobre como as torturas aconteciam, nem a frequência em que eram realizadas.

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Mandado de busca domiciliar

Durante as diligências, também foi cumprido um mandado de busca domiciliar, que resultou na apreensão de um aparelho celular e de uma pequena quantidade de maconha.

Os suspeitos foram conduzidos para uma unidade policial, onde tiveram cumpridos os mandados de prisão temporária. Os investigados permanecem custodiados, à disposição do Poder Judiciário.

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Bahia Polícia tortura

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