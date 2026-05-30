Homem em situação de rua é morto a facadas após briga em Salvador

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Um homem em situação de rua foi morto a facadas na manhã deste sábado, 30, na Praça da Piedade, no Centro de Salvador.

De acordo com informações iniciais, o crime ocorreu após uma discussão envolvendo pessoas que vivem na região. A vítima foi atingida por golpes de faca e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.

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Após o ataque, o homem caiu em frente a uma viatura da Polícia Militar que estava estacionada na praça. As circunstâncias que deram origem à briga ainda são desconhecidas.

Polícia Civil investiga

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a perícia no local e providenciaram a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames.

O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), responsável por apurar a autoria e a motivação do crime.