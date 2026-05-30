BAHIA
Sobrinhas são agredidas e ameaçadas pelo tio após discussão por barulho
As duas mulheres procuraram as autoridades e relataram o caso
Um homem foi preso após ser acusado de agredir e ameaçar duas sobrinhas durante uma discussão familiar em Conceição do Coité, na Bahia. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira, 29, no bairro Pampulha.
De acordo com a Polícia Militar, o conflito teria começado após um desentendimento relacionado a barulho em uma residência. As duas mulheres procuraram as autoridades e relataram que foram vítimas de agressões físicas e ameaças feitas pelo tio.
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Suspeito preso
Após serem acionados, policiais militares seguiram até o local indicado e encontraram o suspeito visivelmente alterado. Diante da situação, ele e as vítimas foram conduzidos para atendimento médico no Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe, onde passaram por exames para constatação de lesões.
Concluídos os procedimentos médicos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Territorial de Serrinha, responsável pelo registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.
Segundo a PM, o homem permaneceu à disposição da Justiça.