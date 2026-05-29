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FURTOS EM SÉRIE

Mulheres são presas e adolescente apreendida por furtos em shoppings

Na última ação, nesta quinta-feira, 28, grupo furtou 500 peças de roupas infantis

Andrêzza Moura
Por
Peças foram apreendidas e devolvidas às vítimas
Peças foram apreendidas e devolvidas às vítimas - Foto: Divulgação Polícia Civil

Policiais civis da Bahia prenderam quatro mulheres e apreenderam uma adolescente, de 13 anos, suspeitas de furtar roupas em lojas de departamento, em shoppings centers de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Segundo as investigações, elas atuavam desde 2025.

O grupo foi localizado entre a quinta-feira, 28, e a madrugada desta sexta-feira, 29, durante uma ação conjunta entre investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Vitória da Conquista) e da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (10ª COORPIN/Vitória da Conquista).

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Funcionários e seguranças de dois estabelecimentos comerciais reconheceram algumas integrantes do grupo, que já tinham praticado o crime em outra ocasião, e acionaram a Polícia Civil. A polícia apurou que elas agiam juntas, inclusive, com participação da adolescente.

De acordo com a polícia, em um dos furtos, que aconteceu nesta quinta-feira, 28, o grupo conseguiu levar cerca de 500 peças de roupa infantis, causando um prejuízo estimado de R$ 60 mil.

Duas mulheres e a adolescente foram localizadas ainda dentro do shopping. As outras duas estavam em uma residência no bairro Morada dos Pássaros III. No local, os investigadores apreenderam parte das mercadorias furtadas, além de um veículo, que era usado para transportar os produtos furtados.

As mulheres foram autuadas em flagrante pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado mediante concurso de pessoas e corrupção de menores. Elas permanecem custodiadas à disposição da Justiça.

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Já a adolescente foi encaminhada às medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Todo o material apreendido foi devolvido às vítimas.

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Adolescente apreendida furto shopping mulheres presas vitória da conquista

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