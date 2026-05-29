Suspeito de matar ex-jogador de futebol da Bahia é preso no Piauí

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Um homem suspeito de assassinar o ex-jogador de futebol Paulo Diego Messias dos Santos, de 38 anos, foi preso nesta quinta-feira, 28, no município de Canto do Buriti, localizado na região Centro-Sul do Piauí. Ele era alvo de um mandado de prisão preventiva relacionado ao crime ocorrido em fevereiro deste ano, em Tucano, no interior da Bahia.

O suspeito também é investigado por atirar contra a companheira de Paulo Diego, uma jovem de 25 anos. O caso é tratado pela polícia como tentativa de feminicídio.

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Quem era Paulo Diego?

Paulo Diego encerrou a carreira no futebol após sofrer uma lesão. Ele era irmão do ex-jogador e treinador Serginho das Arábias.

A captura do suspeito aconteceu durante uma operação conjunta entre as polícias civis da Bahia e do Piauí. Após ser detido, ele passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.