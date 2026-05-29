Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

AÇÃO POLICIAL

Suspeito de matar ex-jogador de futebol da Bahia é preso no Piauí

Companheira da vítima também foi atingida

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Suspeito de matar ex-jogador de futebol da Bahia é preso no Piauí
Foto: prisão morte jogador

Um homem suspeito de assassinar o ex-jogador de futebol Paulo Diego Messias dos Santos, de 38 anos, foi preso nesta quinta-feira, 28, no município de Canto do Buriti, localizado na região Centro-Sul do Piauí. Ele era alvo de um mandado de prisão preventiva relacionado ao crime ocorrido em fevereiro deste ano, em Tucano, no interior da Bahia.

O suspeito também é investigado por atirar contra a companheira de Paulo Diego, uma jovem de 25 anos. O caso é tratado pela polícia como tentativa de feminicídio.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍCIA

Nova classificação de PCC e CV pelos EUA acende alerta no Brasil. E agora?
Nova classificação de PCC e CV pelos EUA acende alerta no Brasil. E agora? imagem

POLÍCIA

Suspeito de aplicar golpes em turistas no Pelourinho é preso
Suspeito de aplicar golpes em turistas no Pelourinho é preso imagem

POLÍCIA

Pai de santo é acusado de queimar umbandistas em terreiro na Bahia
Pai de santo é acusado de queimar umbandistas em terreiro na Bahia imagem

Quem era Paulo Diego?

Paulo Diego encerrou a carreira no futebol após sofrer uma lesão. Ele era irmão do ex-jogador e treinador Serginho das Arábias.

A captura do suspeito aconteceu durante uma operação conjunta entre as polícias civis da Bahia e do Piauí. Após ser detido, ele passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Futebol Paulo Diego Piauí Polícia prisão

Relacionadas

Mais lidas