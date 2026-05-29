Homem é preso suspeito de divulgar vídeos íntimos de adolescente

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Investigadores da Delegacia Territorial de Iraquara, na região da Chapada Diamantina, prenderam na manhã desta sexta-feira, 29, um homem, de 19 anos, suspeito de divulgar vídeos íntimos de uma adolescente, de 15 anos.

Ele também é investigado por produzir, armazenar e disseminar conteúdos pornográfico infantojuvenil.

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A polícia chegou ao homem após denúncias apontarem que ele tinha compartilhado vídeos com imagens da vítima em aplicativos de mensagens e nas redes sociais.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares do suspeito com arquivos relacionados aos crimes.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Iraquara onde segue detido à disposição da Justiça. O material apreendido passará por perícia.