Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

PORMOGRAFIA INFANTOJUVENIL

Homem é preso suspeito de divulgar vídeos íntimos de adolescente

Celulares com conteúdos ilegais foram apreendidos

Andrêzza Moura
Por
Homens é suspeito de produzir e compartilhar imagens íntimas da adolescente
Homens é suspeito de produzir e compartilhar imagens íntimas da adolescente - Foto: Divulgação Polícia Civil

Investigadores da Delegacia Territorial de Iraquara, na região da Chapada Diamantina, prenderam na manhã desta sexta-feira, 29, um homem, de 19 anos, suspeito de divulgar vídeos íntimos de uma adolescente, de 15 anos.

Ele também é investigado por produzir, armazenar e disseminar conteúdos pornográfico infantojuvenil.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A polícia chegou ao homem após denúncias apontarem que ele tinha compartilhado vídeos com imagens da vítima em aplicativos de mensagens e nas redes sociais.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares do suspeito com arquivos relacionados aos crimes.

Leia Também:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é presa suspeita de atear fogo e matar ex-companheiro
Mulher é presa suspeita de atear fogo e matar ex-companheiro imagem

AÇÃO POLICIAL

Suspeito de matar ex-jogador de futebol da Bahia é preso no Piauí
Suspeito de matar ex-jogador de futebol da Bahia é preso no Piauí imagem

POLÍCIA

Nova classificação de PCC e CV pelos EUA acende alerta no Brasil. E agora?
Nova classificação de PCC e CV pelos EUA acende alerta no Brasil. E agora? imagem

O homem foi encaminhado à Delegacia de Iraquara onde segue detido à disposição da Justiça. O material apreendido passará por perícia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

divulgação de vídeos íntimos iraquara Vídeos Íntimos

Relacionadas

Mais lidas