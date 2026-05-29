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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é presa suspeita de atear fogo e matar ex-companheiro

Vítima morreu após dois dias internada com queimaduras graves

Andrêzza Moura
Por
Mulher ateou fogo no ex após crime de ciúmes
Mulher ateou fogo no ex após crime de ciúmes - Foto: Reprodução Polícia Civil

Policiais civis da 1ª Delegacia Territorial de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, prenderam na manhã desta sexta-feira, 29, uma mulher, de 35 anos, suspeita de atear fogo e matar o ex-companheiro, Jobson Oliveira Santos, 27.

O homem morreu, na manhã desta quinta-feira, 28, após passar 2 dias internado. Ele deu entrada no Hospital Municipal de Itapetinga, no dia 26, com queimaduras graves e depois foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

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Innformações preliminares apontam que a mulher teria agido motivada por ciúmes. Segundo as investigações da Polícia Civil, após cometer o crime, a mulher alterou a cena do crime e fugiu logo em seguida.

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A mulher foi presa por força de mandado de prisão preventiva e deve responder por homicídio qualificado e fraude processual. Ela segue detida à disposição da Justiça.

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Tags

HOMICÍDIO itapetinga mulher mata homem

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