Mulher é presa suspeita de atear fogo e matar ex-companheiro

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Policiais civis da 1ª Delegacia Territorial de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, prenderam na manhã desta sexta-feira, 29, uma mulher, de 35 anos, suspeita de atear fogo e matar o ex-companheiro, Jobson Oliveira Santos, 27.

O homem morreu, na manhã desta quinta-feira, 28, após passar 2 dias internado. Ele deu entrada no Hospital Municipal de Itapetinga, no dia 26, com queimaduras graves e depois foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador.

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Innformações preliminares apontam que a mulher teria agido motivada por ciúmes. Segundo as investigações da Polícia Civil, após cometer o crime, a mulher alterou a cena do crime e fugiu logo em seguida.

A mulher foi presa por força de mandado de prisão preventiva e deve responder por homicídio qualificado e fraude processual. Ela segue detida à disposição da Justiça.