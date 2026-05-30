POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher é presa após deixar filhos sozinhos por cinco dias na Bahia

Caso aconteceu na cidade de Caravelas, no sul do estado

Agatha Victoria Reis
Por
Polícia Civil
Polícia Civil - Foto: Divulgação/Ascom PCBA

Uma mulher de 38 anos foi presa por abandono de incapaz na última quinta-feira, 28, na cidade de Caravelas, no sul da Bahia, após deixar os dois filhos sozinhos em casa por cinco dias consecutivos.

De acordo com a Polícia Civil (PC), as crianças, de 8 e 13 anos, foram encontradas em um ambiente insalubre, com falta de alimentos, roupas sujas e presença de animais em condições inadequadas.

O caso veio à tona após o Conselho Tutelar do município acionar a polícia. A família mora no distrito de Ponta de Areia, e a mãe foi localizada na comunidade vizinha de Barra de Caravelas. Ela foi abordada enquanto andava de bicicleta.

Segundo a corporação, a mulher estaria em um relacionamento com um morador da região e teria deixado os filhos para se encontrar com ele.

Autuada em flagrante, a suspeita foi encaminhada para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A situação atual das crianças não foi informada pela Polícia Civil.

