Mulher é presa após deixar filhos sozinhos por cinco dias na Bahia
Caso aconteceu na cidade de Caravelas, no sul do estado
Uma mulher de 38 anos foi presa por abandono de incapaz na última quinta-feira, 28, na cidade de Caravelas, no sul da Bahia, após deixar os dois filhos sozinhos em casa por cinco dias consecutivos.
De acordo com a Polícia Civil (PC), as crianças, de 8 e 13 anos, foram encontradas em um ambiente insalubre, com falta de alimentos, roupas sujas e presença de animais em condições inadequadas.
O caso veio à tona após o Conselho Tutelar do município acionar a polícia. A família mora no distrito de Ponta de Areia, e a mãe foi localizada na comunidade vizinha de Barra de Caravelas. Ela foi abordada enquanto andava de bicicleta.
Segundo a corporação, a mulher estaria em um relacionamento com um morador da região e teria deixado os filhos para se encontrar com ele.
Autuada em flagrante, a suspeita foi encaminhada para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. A situação atual das crianças não foi informada pela Polícia Civil.