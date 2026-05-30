Café falsificado: megaoperação fecha 19 fábricas e apreende 82 toneladas de produto

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Uma megaoperação realizada por órgãos federais e entidades de defesa do consumidor retirou do mercado mais de 82 toneladas de produtos ligados à cadeia produtiva do café que apresentavam irregularidades. A ação também resultou na interdição de 19 estabelecimentos em diferentes regiões do país.

A fiscalização ocorreu entre os dias 25 e 28 de maio e teve como objetivo identificar fraudes na produção e comercialização de café, além de coibir a venda de produtos adulterados ou fora dos padrões exigidos pela legislação.

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Ao longo da força-tarefa, foram efetuadas 84 fiscalizações. Segundo os órgãos envolvidos, cerca de um terço dos estabelecimentos vistoriados acabou interditado devido a irregularidades sanitárias ou suspeitas de fraude na produção.

Matériais apreendidos

Entre os materiais apreendidos, estavam:

aproximadamente 76 toneladas correspondiam a insumos utilizados de forma inadequada na fabricação de café;

quase seis toneladas de café torrado e moído, já embalado para venda ao consumidor

Enquanto as equipes do Mapa concentraram as ações nas indústrias torrefadoras, agentes dos Procons fiscalizaram supermercados em estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo para localizar e recolher produtos considerados suspeitos.

Consumidores prejudicados

De acordo com o Ministério da Agricultura, as apreensões representam uma parcela reduzida do mercado e não refletem a qualidade do café produzido regularmente no país. O órgão destaca que as fraudes prejudicam consumidores e produtores que atuam dentro das normas.

As investigações tiveram apoio da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), que forneceu informações técnicas e encaminhou denúncias às autoridades. Registros feitos por consumidores por meio da plataforma Fala.Br também auxiliaram na identificação dos alvos da operação.

As empresas autuadas poderão responder a processos administrativos e criminais. Os produtos recolhidos serão submetidos a análises periciais para identificar quais substâncias eram utilizadas nas misturas irregulares.

Operação conjunta

Coordenada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a operação contou com a participação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, e de Procons estaduais e municipais.

As inspeções foram realizadas em: