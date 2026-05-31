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Mulher é morta por investigador da Polícia Civil na Bahia

Caso aconteceu no município de Araci

Agatha Victoria Reis
Por
Polícia Civil
Polícia Civil - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher de 33 anos foi morta a tiros pelo companheiro dentro de um restaurante, em Araci, município localizado a cerca de 220 km de Salvador, neste domingo, 31. A vítima foi identificada como Deuziana de Oliveira da Silva.

Apontado como autor do crime, Jefferson de Araújo Costa, de 54 anos, era investigador da Polícia Civil da Bahia, e tirou a própria vida após o ocorrido.

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Por meio de nota, a PC informou que instaurou um inquérito para apurar o caso. A investigação foi iniciada pela Delegacia Territorial de Serrinha (DT/Serrinha).

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No local do crime, foram expedidas guias para a realização da perícia e dos exames necroscópicos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a remoção dos corpos.

De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime ainda é investigada. Para o esclarecimento do caso, serão analisados os laudos periciais, colhidos depoimentos de testemunhas e realizadas outras diligências investigativas.

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