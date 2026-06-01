Suspeito de estupro em diferentes estados é preso em van na Bahia

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Um homem de 38 anos, suspeito de estupro em diferentes estados brasileiros, foi preso nesta segunda-feira 1º, dentro de uma van na BR-242, trecho do município de Barreiras, no oeste da Bahia.

O investigado possuía dois mandados de prisão em aberto por estupro e estupro de vulnerável, oriundos respectivamente, em Tocantins e Maranhão.

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Detalhes da prisão

Após trabalho investigativo, a equipe policial identificou que o homem estava no transporte coletivo em deslocamento para Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano.

A ação foi realizada por equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior Oeste/Chapada (DIRPIN Oeste/Chapada), por meio da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI).

O homem foi apresentado na unidade policial para adoção das medidas legais cabíveis e segue à disposição da Justiça.