POLÍCIA
Suspeito de estupro em diferentes estados é preso em van na Bahia
O investigado possuía dois mandados de prisão em aberto
Um homem de 38 anos, suspeito de estupro em diferentes estados brasileiros, foi preso nesta segunda-feira 1º, dentro de uma van na BR-242, trecho do município de Barreiras, no oeste da Bahia.
O investigado possuía dois mandados de prisão em aberto por estupro e estupro de vulnerável, oriundos respectivamente, em Tocantins e Maranhão.
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Detalhes da prisão
Após trabalho investigativo, a equipe policial identificou que o homem estava no transporte coletivo em deslocamento para Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano.
A ação foi realizada por equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior Oeste/Chapada (DIRPIN Oeste/Chapada), por meio da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI).
O homem foi apresentado na unidade policial para adoção das medidas legais cabíveis e segue à disposição da Justiça.