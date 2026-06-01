Criança é morta por bala perdida ao brincar em parque em condomínio

Uma criança de 12 anos foi morta, neste domingo, 31, vítima de bala perdida enquanto brincava em um parquinho, localizado dentro do condomínio onde morava, na comunidade da Quitanda, na Pavuna, Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Bento Costa Petillo Bezze.

O menino chegou a ser socorrido por moradores da região e foi encaminhado ao Hospital Santa Teresinha, mas não resistiu aos ferimentos.

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Agentes do 41º Batalhão da Polícia Militar (Irajá) foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Capitão Gouveia, mas ao chegarem ao local, da criança já havia sido levada para atendimento médico.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias em que o tiro foi efetuado, nem a autoria do disparo. O caso foi registrado na 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna) e está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Casos semelhantes na Bahia

Há um mês, Davi Luiz de Jesus Ribeiro, de 11 anos, morreu dentro da própria casa, no bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador. Na ocasião, policiais realizavam rondas na localidade, quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo feitos por homens armados, que entraram em residências, incluindo a que a vítima estava.

Em fevereiro, duas crianças, de 6 e 11 anos, foram baleadas em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. A mais nova estava na porta de casa, quando foi atingida no abdômen e em um dos braços.

No mesmo mês, uma criança de nove anos foi baleada durante uma operação policial no Bairro da Paz, em Salvador. O menino foi atingindo enquanto estava na rua brincando.