POLÍCIA
Vítima de sequestro cita 'Bob Esponja' em ligação para pedir socorro
Mulher acionou a PM depois de identificar pedido de ligação monitorada pelos criminosos
Um motorista de aplicativo de 48 anos conseguiu ser resgatado de um sequestro após usar uma referência ao desenho animado "Bob Esponja" durante uma ligação telefônica com a esposa na última quinta-feira, 27, em São Paulo.
Como estava sob a vigilância constante dos criminosos e não podia pedir socorro abertamente, o trabalhador utilizou a menção ao personagem como um sinal de alerta. Ao estranhar o comentário, a mulher percebeu o perigo e acionou imediatamente a Polícia Militar.
O crime teve início na madrugada de quarta-feira, 27, quando o motorista aceitou uma corrida em Campinas (SP). Horas mais tarde, ele foi localizado e libertado em um cativeiro na cidade de Sumaré, a cerca de 30 quilômetros de distância do ponto de partida.
Um suspeito de 38 anos foi preso em flagrante, enquanto outros dois conseguiram fugir.
A vítima, que preferiu não ter a identidade divulgada, relatou que o diálogo por telefone foi o fator crucial para a sua sobrevivência. “Salvou minha vida”, afirmou.
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A ligação que acendeu o alerta
O telefonema que permitiu o rastreamento aconteceu no momento em que os sequestradores tentavam acessar os aplicativos bancários do motorista. Confira o trecho da conversa:
- Esposa: "Para quem ia voltar..."
- Motorista: "Tá bombando aqui. Tô fazendo mais corrida, apareceu mais passageiro."
- Esposa: "Eu não vou fazer comida mais, são 20 para a 1h. Traz alguma coisa para mim."
- Motorista: "Tá. Você quer McDonald's? [...] Você quer com os molhos de sempre, aquele molho que você adora, o agridoce?"
- Esposa: "O agridoce não existe mais. Você tá com passageiro?"
- Motorista: "Tô com o passageiro aqui, mas já avisei ele e tá tudo bem, ele deixou atender."
- Esposa: "Ah, tá. Beleza, quando você tiver livre, você me liga, por favor."
- Motorista: "É, depois a gente assiste ao Bob Esponja. Beijo."
A última frase foi o estopim para a reação da mulher. “Minha esposa sacou na hora que tinha algo errado e ligou para a polícia, porque ela odeia Bob Esponja”, explicou o motorista.
Contudo, a astúcia quase custou caro no cativeiro. De acordo com a vítima, os próprios criminosos perceberam que a fala soou estranha. “Eles desconfiaram que o Bob Esponja era um código e começaram a me bater. Mas eu tive que arriscar”, relembrou.
Ameaças de morte e reconhecimento facial forçado
O motorista relatou que foi encapuzado e levado inicialmente para uma área de mata em Sumaré, onde a tortura financeira começou.
"Eles tentavam limpar minhas contas o tempo todo. Ficavam pedindo senhas e, nos aplicativos em que não conseguiam entrar, me obrigavam a olhar para a câmera do celular para forçar o reconhecimento facial", detalhou o trabalhador, que foi ameaçado de morte durante todo o processo.
Na sequência, o homem foi transportado para uma residência e amarrado em um quarto sob a guarda de um dos criminosos. Enquanto isso, equipes da Polícia Militar já realizavam buscas com base no rastreamento do sinal do celular da vítima. Os policiais cercaram o imóvel e efetuaram a invasão.
"Ouvi um barulho de carro e achei que fossem os outros assaltantes voltando. De repente, dois soldados entraram, renderam o cara e olharam para mim dizendo: 'Tira o capuz!'. Veio aquela luz forte na minha cara... Quando vi que era a polícia, levantei tremendo que nem vara verde, comecei a chorar e abracei o tenente", desabafou o motorista.
No local, a PM apreendeu um simulacro de pistola e um facão utilizados para intimidar a vítima. O automóvel do motorista foi abandonado pelos outros suspeitos em um bairro vizinho e acabou recuperado. O caso foi registrado oficialmente no plantão policial da Delegacia de Sumaré, que segue investigando a identidade dos comparsas foragidos.