Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Mulher sobrevive após ser empurrada de penhasco em tentativa de feminicídio

Relato da vítima revela os detalhes do sequestro que antecedeu a queda de aproximadamente 50 metros

Luan Julião
Por
A vítima, Ana Cláudia Rodrigues
A vítima, Ana Cláudia Rodrigues - Foto: Reprodução / Fantástico

Uma mulher sobreviveu após ser empurrada de um penhasco de aproximadamente 50 metros de altura durante uma tentativa de feminicídio em Minas Gerais. O crime aconteceu na segunda-feira, 25, e a vítima, Ana Cláudia Rodrigues, conseguiu escapar com vida mesmo após a queda. O ex-companheiro, identificado como Silvanildo Amâncio de Araújo, foi preso, e o caso é investigado pela polícia.

Dias após o ataque, Ana Cláudia revelou detalhes dos momentos de terror que viveu desde o sequestro até a queda do paredão. Segundo ela, a abordagem ocorreu após deixar a filha na escola e seguir para o trabalho.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A vítima contou que havia descido de um ônibus e caminhava em direção ao serviço quando percebeu a aproximação do carro conduzido pelo ex-companheiro. Em seguida, foi rendida e obrigada a entrar no veículo.

"'Ele disse: 'Você vai entrar no carro e a gente vai ali só para a gente conversar’. Sempre com a faca apertando muito meu pescoço. Aí me levou até o carro, me coloca no carro, todo bem nervoso, bem agitado”", relatou em entrevista ao Fantástico

Duas horas sob ameaças

De acordo com Ana Cláudia, ela permaneceu por cerca de duas horas sob ameaças e agressões. Durante o percurso, passou a acreditar que seria morta.

“Teve uma hora que eu falei para ele assim: ‘Você está me levando para me matar, né?’. Aí ele deu aquele sorriso cínico, assim. Ele falou: ‘Não, Cláudia. Eu não estou te levando para matar. Eu te amo’”, lembrou.

Leia Também:

POLÍCIA

Esposa de líder de facção é presa por sequestro e extorsão em Salvador
Esposa de líder de facção é presa por sequestro e extorsão em Salvador imagem

POLÍCIA

Suspeito de estupro em diferentes estados é preso em van na Bahia
Suspeito de estupro em diferentes estados é preso em van na Bahia imagem

POLÍCIA

Criança é morta por bala perdida ao brincar em parque em condomínio
Criança é morta por bala perdida ao brincar em parque em condomínio imagem

Segundo o relato, o agressor percorreu diferentes pontos próximos ao penhasco enquanto procurava um local para consumar o crime.

“Ele ia próximo ao penhasco e falava assim comigo: ‘Aqui não, aqui não dá para você morrer’. Me puxava com força, próximo a outro ponto do penhasco, falava assim: ‘Aqui ainda não dá para você morrer’. Me puxava: ‘Não, não dá para você morrer’. Aí eu comecei a me debater com ele, só que eu não consegui nada”, contou.

Queda e resgate

Pouco tempo depois, Ana Cláudia foi empurrada do alto do paredão e caiu cerca de 50 metros. Durante a queda, pensava apenas nos filhos.

Apesar da violência do ataque, ela ficou presa à vegetação existente no local, o que possibilitou sua sobrevivência até a chegada das equipes de resgate.

Silvanildo Amâncio de Araújo foi preso após o crime. O caso segue sendo investigado como tentativa de feminicídio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas