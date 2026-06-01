Mulher sobrevive após ser empurrada de penhasco em tentativa de feminicídio

Uma mulher sobreviveu após ser empurrada de um penhasco de aproximadamente 50 metros de altura durante uma tentativa de feminicídio em Minas Gerais. O crime aconteceu na segunda-feira, 25, e a vítima, Ana Cláudia Rodrigues, conseguiu escapar com vida mesmo após a queda. O ex-companheiro, identificado como Silvanildo Amâncio de Araújo, foi preso, e o caso é investigado pela polícia.

Dias após o ataque, Ana Cláudia revelou detalhes dos momentos de terror que viveu desde o sequestro até a queda do paredão. Segundo ela, a abordagem ocorreu após deixar a filha na escola e seguir para o trabalho.

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A vítima contou que havia descido de um ônibus e caminhava em direção ao serviço quando percebeu a aproximação do carro conduzido pelo ex-companheiro. Em seguida, foi rendida e obrigada a entrar no veículo.

"'Ele disse: 'Você vai entrar no carro e a gente vai ali só para a gente conversar’. Sempre com a faca apertando muito meu pescoço. Aí me levou até o carro, me coloca no carro, todo bem nervoso, bem agitado”", relatou em entrevista ao Fantástico

Duas horas sob ameaças

De acordo com Ana Cláudia, ela permaneceu por cerca de duas horas sob ameaças e agressões. Durante o percurso, passou a acreditar que seria morta.

“Teve uma hora que eu falei para ele assim: ‘Você está me levando para me matar, né?’. Aí ele deu aquele sorriso cínico, assim. Ele falou: ‘Não, Cláudia. Eu não estou te levando para matar. Eu te amo’”, lembrou.

Segundo o relato, o agressor percorreu diferentes pontos próximos ao penhasco enquanto procurava um local para consumar o crime.

“Ele ia próximo ao penhasco e falava assim comigo: ‘Aqui não, aqui não dá para você morrer’. Me puxava com força, próximo a outro ponto do penhasco, falava assim: ‘Aqui ainda não dá para você morrer’. Me puxava: ‘Não, não dá para você morrer’. Aí eu comecei a me debater com ele, só que eu não consegui nada”, contou.

Queda e resgate

Pouco tempo depois, Ana Cláudia foi empurrada do alto do paredão e caiu cerca de 50 metros. Durante a queda, pensava apenas nos filhos.

Apesar da violência do ataque, ela ficou presa à vegetação existente no local, o que possibilitou sua sobrevivência até a chegada das equipes de resgate.

Silvanildo Amâncio de Araújo foi preso após o crime. O caso segue sendo investigado como tentativa de feminicídio.