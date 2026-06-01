Condenado por matar namora a facadas e espancamento é preso na RMS

Siga o A TARDE no Google

Um homem, de 52 anos, identificado com Aidilson Viana de Sousa, condenado por matar a a companheira Janaína Silva Oliveira, 42, foi preso nesta segunda-feira, 1º de junho, no bairro do Caji, em Lauro de Freitas - na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O crime ocorreu em novembro de 2017, no bairro do Barbalho em Salvador. O corpo de Janaína foi encontrado pela filha dentro do apartamento onde ela morava com o homem. Ela foi morta por espancamento e facadas. Casal estava juntos há cinco anos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Aidilson foi preso temporariamente no dia 14 do mesmo mês, mas, em 14 de dezembro daquele ano, foi colocado em liberdade após a validade do documento expirar. À época do crime, o pedido de prisão preventiva em desfavor dele foi indeferido pela Justiça.

Em 28 de setembro de 2023, o homem foi julgado no Fórum Ruy Barbosa, na capital baiana, e condenado a 12 anos de prisão. Nesta segunda-feira ele foi localizado por investigadores da Polícia Civil lotados na Coordenação de Polícia Interestadual (POLINTER).

O homem foi conduzido à unidade policial, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. Ele teve um mandado de prisão cumprido em decorrência de condenação ainda não transitada em julgado.