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JUSTIÇA CUMPRIDA

Condenado por matar namora a facadas e espancamento é preso na RMS

Homem foi condenado a 12 anos de prisão pelo assassinato da companheira

Andrêzza Moura
Por
Janaína e Aidilson, à época do crime, estavam juntos há 5 anos
Janaína e Aidilson, à época do crime, estavam juntos há 5 anos - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem, de 52 anos, identificado com Aidilson Viana de Sousa, condenado por matar a a companheira Janaína Silva Oliveira, 42, foi preso nesta segunda-feira, 1º de junho, no bairro do Caji, em Lauro de Freitas - na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O crime ocorreu em novembro de 2017, no bairro do Barbalho em Salvador. O corpo de Janaína foi encontrado pela filha dentro do apartamento onde ela morava com o homem. Ela foi morta por espancamento e facadas. Casal estava juntos há cinco anos.

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Aidilson foi preso temporariamente no dia 14 do mesmo mês, mas, em 14 de dezembro daquele ano, foi colocado em liberdade após a validade do documento expirar. À época do crime, o pedido de prisão preventiva em desfavor dele foi indeferido pela Justiça.

Em 28 de setembro de 2023, o homem foi julgado no Fórum Ruy Barbosa, na capital baiana, e condenado a 12 anos de prisão. Nesta segunda-feira ele foi localizado por investigadores da Polícia Civil lotados na Coordenação de Polícia Interestadual (POLINTER).

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O homem foi conduzido à unidade policial, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. Ele teve um mandado de prisão cumprido em decorrência de condenação ainda não transitada em julgado.

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Condenado localizado feminicídio feminicídio Bahia Polícia Civil BA

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