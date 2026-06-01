PRF apreende 800 kg de dinamite em caminhonete na BR-407

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Cerca de 800 Kg de dinamite transportados de forma irregular foram apreendidos pela Polícia Rodiviária Federal (PRF), neste domingo, 31, na BR-407, em Juazeiro, no extremo norte da Bahia. Dois homens, que não tiveram os nomes revelados, foram presos em flagrante. Eles foram contratados para transportar o material.

O material foi localizado durante uma fiscalização realizada por de equipes da PRF de Petrolina, do Núcleo de Operações Especiais e do Grupo de Operações com Cães. Os explosivos, que estavam sem documentação ou autorização legal, foram encontrados no compartimento de carga de uma caminhonete.

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Também foram apreendidos 2.400 espoletas detonadoras e quatro rolos de fio para detonação, cerca de mil metros de material que seriam utilizados para detonação de rochas.

Durante interrogatório, a dupla de suspeitos contou que o material seria entregue em uma área de garimpo ilegal no estado do Pará.

Tanto os homens quanto os artefatos foram encaminhados à Polícia Civil de Juazeiro. O material vai passar por perícia.