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COMBATE AO CRIME

Operação policial termina com dois mortos e apreensão de arsenal

Ação conjunta da PM localizou armas, centenas de munições e drogas após denúncia

Andrêzza Moura
Por
Material foi apreendido em poder de suspeitos mortos em confronto
Material foi apreendido em poder de suspeitos mortos em confronto - Foto: Divulgação PM

Poiciais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/ Recôncavo) e da 85ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Luís Eduardo Magalhães) apreenderam uma arma de fogo, munições diversas e drogas, na última sexta-feira, 29, na localidade de Capa Gato, zona rural de Maragogipe, no recôncavo baiano.

A ação conjunta foi deflagrada após os policiais obterem informações sobre a presença de homens armados, que teriam ligação com o tráfico de drogas, estarem se articulando para atacar um grupo rival que também age na localidade.

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Durante as buscas, os policiais localizaram vários suspeitos que, ao notarem a presença das guarnições, fugiram atirando. No revide, os agentes balearam dois suspeitos. De acordo com versão oficial, a dupla foi encontrada ferida e levada a uma unidade de saúde do município, onde morreram.

Apreensão

Ainda conforme os PMs, com os homens foram encontrados um fuzil calibre 5.56 e uma espingarda calibre 12 semiautomática. Os demais suspeitos conseguiram fugir.

Além das armas, também foram apreendidos 804 munições de calibre 5.56, 179 munições de calibre .40, 345 munições de calibre 9mm, 50 munições de calibre 12, 18 carregadores de diferentes calibres, 14 porções de maconha, um aparelho celular e R$ 190 em espécie.

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Todo material apreendido foi apresentado em uma Delegacia da Polícia Civil da cidade para passar por perícia.

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Tags

Apreensão armas e munições Polícia Civil Bahia

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