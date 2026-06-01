Operação policial termina com dois mortos e apreensão de arsenal

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Poiciais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/ Recôncavo) e da 85ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Luís Eduardo Magalhães) apreenderam uma arma de fogo, munições diversas e drogas, na última sexta-feira, 29, na localidade de Capa Gato, zona rural de Maragogipe, no recôncavo baiano.

A ação conjunta foi deflagrada após os policiais obterem informações sobre a presença de homens armados, que teriam ligação com o tráfico de drogas, estarem se articulando para atacar um grupo rival que também age na localidade.

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Durante as buscas, os policiais localizaram vários suspeitos que, ao notarem a presença das guarnições, fugiram atirando. No revide, os agentes balearam dois suspeitos. De acordo com versão oficial, a dupla foi encontrada ferida e levada a uma unidade de saúde do município, onde morreram.

Apreensão

Ainda conforme os PMs, com os homens foram encontrados um fuzil calibre 5.56 e uma espingarda calibre 12 semiautomática. Os demais suspeitos conseguiram fugir.

Além das armas, também foram apreendidos 804 munições de calibre 5.56, 179 munições de calibre .40, 345 munições de calibre 9mm, 50 munições de calibre 12, 18 carregadores de diferentes calibres, 14 porções de maconha, um aparelho celular e R$ 190 em espécie.

Todo material apreendido foi apresentado em uma Delegacia da Polícia Civil da cidade para passar por perícia.