Motorista envolvido em acidente com 16 mortos tem prisão preventiva decretada

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A Justiça decretou a prisão preventiva do motorista do caminhão envolvido no acidente que deixou 16 mortos na BR-116, em Santa Teresinha, no interior da Bahia. Ele passou por audiência de custódia nesta segunda-feira, (1º).

O motorista foi autuado por homicídio doloso na direção de veículo automotor.

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Após o acidente, o motorista recebeu atendimento inicial no Hospital Municipal de Itatim e, em seguida, foi transferido para uma unidade de saúde em Santo Antônio de Jesus, onde continua internado e custodiado.

Acidente

A colisão frontal entre o caminhão e uma van ocorreu no domingo, 31, e também deixou três pessoas gravemente feridas. As vítimas sobreviventes seguem internadas, sendo que uma delas precisou passar por cirurgia.

As circunstâncias do acidente ainda são investigadas. De acordo com a polícia, há indícios de que o caminhão tenha invadido a pista contrária antes da batida.

Irregularidade

Durante a perícia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou uma irregularidade no funcionamento do cronotacógrafo do caminhão. Com isso, não foi possível verificar informações como velocidade, distância percorrida e tempo de direção do veículo antes do acidente.

As 16 vítimas fatais pertenciam à mesma família. Moradores de Salvador, elas retornavam para a capital baiana após participarem de uma comemoração de aniversário na cidade de Amargosa quando ocorreu a tragédia.