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DECISÃO

Motorista envolvido em acidente com 16 mortos tem prisão preventiva decretada

Motorista foi autuado por homicídio doloso na direção de veículo automotor

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Motorista envolvido em acidente com 16 mortos tem prisão preventiva decretada
Foto: Reprodução Redes Sociais

A Justiça decretou a prisão preventiva do motorista do caminhão envolvido no acidente que deixou 16 mortos na BR-116, em Santa Teresinha, no interior da Bahia. Ele passou por audiência de custódia nesta segunda-feira, (1º).

O motorista foi autuado por homicídio doloso na direção de veículo automotor.

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Após o acidente, o motorista recebeu atendimento inicial no Hospital Municipal de Itatim e, em seguida, foi transferido para uma unidade de saúde em Santo Antônio de Jesus, onde continua internado e custodiado.

Acidente

A colisão frontal entre o caminhão e uma van ocorreu no domingo, 31, e também deixou três pessoas gravemente feridas. As vítimas sobreviventes seguem internadas, sendo que uma delas precisou passar por cirurgia.

As circunstâncias do acidente ainda são investigadas. De acordo com a polícia, há indícios de que o caminhão tenha invadido a pista contrária antes da batida.

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Irregularidade

Durante a perícia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou uma irregularidade no funcionamento do cronotacógrafo do caminhão. Com isso, não foi possível verificar informações como velocidade, distância percorrida e tempo de direção do veículo antes do acidente.

As 16 vítimas fatais pertenciam à mesma família. Moradores de Salvador, elas retornavam para a capital baiana após participarem de uma comemoração de aniversário na cidade de Amargosa quando ocorreu a tragédia.

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Tags

acidente de trânsito Bahia br-116 Santa Teresinha

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