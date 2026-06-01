Motorista preso e vítimas da mesma família: saiba tudo sobre acidente na BR-116

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A Delegacia Territorial de Santa Terezinha autuou em flagrante o motorista do caminhão envolvido no grave acidente que deixou 16 mortos na BR-116, no domingo, 31, no interior da Bahia. O condutor responderá por homicídio doloso na condução de veículo e permanece sob custódia policial enquanto recebe atendimento médico em uma unidade hospitalar.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 16h40. As 16 vítimas fatais estavam na van. Além dos óbitos, quatro ocupantes do veículo ficaram feridos. O motorista do caminhão também sofreu ferimentos e foi socorrido.

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Integrantes da mesma família

Ainda conforme a PRF, a van transportava integrantes de uma mesma família e seguia de Amargosa com destino a Salvador, retornando de uma confraternização familiar. O caminhão envolvido na ocorrência trafegava no sentido contrário, realizando o trajeto entre Juazeiro e o estado do Rio de Janeiro.

Durante a fiscalização realizada após a colisão, os agentes constataram que o cronotacógrafo do caminhão apresentava irregularidade de funcionamento, impossibilitando a comprovação do tempo de direção do motorista por meio do equipamento.

Após o acidente, a Polícia Civil expediu guias para perícia e remoção das vítimas. Os corpos foram encaminhados para os Institutos Médico-Legais (IMLs) de Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana e Salvador, onde passam pelos procedimentos de identificação e necropsia.

Um inquérito policial foi instaurado pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), que ficará responsável por apurar as circunstâncias da tragédia.

O que diz a PRF

Segundo a PRF, equipes permaneceram no local realizando o atendimento da ocorrência, a segurança viária, a orientação do trânsito e o apoio aos demais órgãos envolvidos no resgate das vítimas, perícia, remoção dos veículos e liberação da rodovia. Em razão da gravidade do sinistro, o trecho permaneceu totalmente interditado durante parte dos trabalhos das equipes de emergência.

A pista foi totalmente liberada às 03h47 desta segunda-feira, 1º, após a conclusão dos procedimentos de atendimento da ocorrência, perícia, remoção dos veículos envolvidos e limpeza da via.

A Polícia Rodoviária Federal manifesta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas neste momento de profunda dor e reforça que seguirá acompanhando os desdobramentos da ocorrência e colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação.

Relembre o acidente

O acidente foi registrado na tarde deste domingo, 31, no km 506 da BR-116, em Santa Terezinha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu uma van e uma carreta.

Informações preliminares apontam que as vítimas da van eram moradoras de Salvador e retornavam de uma fazenda localizada no município de Amargosa quando ocorreu a tragédia.

Equipes da PRF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para atender a ocorrência, realizar a perícia e remover os corpos.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Jerônimo decretou luto

O governador Jerônimo Rodrigues manifestou, por meio de uma publicação oficial em suas redes sociais, o seu pesar pelo acidente ocorrido na BR-116, no município de Itatim, na tarde deste domingo (31).

Em respeito às vítimas e aos familiares, foi decretado luto oficial de três dias em todo o estado.

Na mensagem, Jerônimo afirmou ter recebido a notícia com tristeza e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas, além de desejar pronta recuperação aos feridos.

Segundo Jerônimo, o Governo está acompanhando a situação junto às prefeituras e às equipes de atendimento, prestando todo o apoio necessário às famílias afetadas. A nota encerrou com uma mensagem de fé: "Que Deus conforte o coração de todos."

As circunstâncias do acidente, como número de vítimas, causas e horário, não foram detalhadas na publicação oficial, mas o número de mortos pode chegar a 16 pessoas.