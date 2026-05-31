Jerônimo Rodrigues decreta luto oficial de três dias por tragédia na BR-116

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O governador Jerônimo Rodrigues manifestou, por meio de uma publicação oficial em suas redes sociais, o seu pesar pelo acidente ocorrido na BR-116, no município de Itatim, na tarde deste domingo (31).

Em respeito às vítimas e aos familiares, foi decretado luto oficial de três dias em todo o estado.

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Na mensagem, Jerônimo afirmou ter recebido a notícia com tristeza e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas, além de desejar pronta recuperação aos feridos.

Segundo Jerônimo, o Governo está acompanhando a situação junto às prefeituras e às equipes de atendimento, prestando todo o apoio necessário às famílias afetadas. A nota encerrou com uma mensagem de fé: "Que Deus conforte o coração de todos."

As circunstâncias do acidente, como número de vítimas, causas e horário, não foram detalhadas na publicação oficial, mas o número de mortos pode chegar a 16 pessoas.