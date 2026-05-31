Colisão entre van e caminhão deixa 15 mortos na BR-116

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um grave acidente registrado na tarde deste domingo, 31, deixou ao menos 15 pessoas mortas na BR-116, no município de Santa Terezinha, no interior da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu uma van e um caminhão que bateram de frente na altura do km 506 da rodovia. As equipes da PRF foram mobilizadas para atender a ocorrência.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Informações preliminares indicam que todas as vítimas são de Salvador e estariam em uma fazenda em Amargosa.

Trânsito interrompido

Por causa da gravidade da ocorrência, o trânsito precisou ser interrompido nos dois sentidos da rodovia.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Antônio de Jesus foi acionado para realizar a perícia e a remoção dos corpos. Até a última a publicação desta matéria, a identidade das vítimas não havia sido divulgada pelas autoridades.

As circunstâncias que levaram à colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.