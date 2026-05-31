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TRAGÉDIA

Colisão entre van e caminhão deixa 15 mortos na BR-116

Trânsito precisou ser interrompido nos dois sentidos da rodovia

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Colisão entre van e caminhão deixa 15 mortos na BR-116
Foto: Colisão br116

Um grave acidente registrado na tarde deste domingo, 31, deixou ao menos 15 pessoas mortas na BR-116, no município de Santa Terezinha, no interior da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu uma van e um caminhão que bateram de frente na altura do km 506 da rodovia. As equipes da PRF foram mobilizadas para atender a ocorrência.

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Informações preliminares indicam que todas as vítimas são de Salvador e estariam em uma fazenda em Amargosa.

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Trânsito interrompido

Por causa da gravidade da ocorrência, o trânsito precisou ser interrompido nos dois sentidos da rodovia.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Antônio de Jesus foi acionado para realizar a perícia e a remoção dos corpos. Até a última a publicação desta matéria, a identidade das vítimas não havia sido divulgada pelas autoridades.

As circunstâncias que levaram à colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.

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Tags

acidente Bahia br-116 Santa Terezinha

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