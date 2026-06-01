Partiu Estágio: mais de mil universitários são convocados na Bahia

O Governo da Bahia divulgou uma nova convocação do programa Partiu Estágio.Ao todo, 1.002 universitários foram selecionados para atuar em órgãos e entidades da administração pública estadual.

Esta é a segunda convocação referente ao Edital de Abertura de Inscrições nº 001/2026, que disponibilizou 5.937 vagas para estudantes de ensino superior. A relação completa dos convocados está disponível no portal da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb).

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Os estudantes selecionados devem entrar em contato, entre os dias 1º e 12 de junho, com as unidades de Recursos Humanos dos órgãos onde irão atuar para receber orientações sobre a entrega da documentação necessária para a contratação. O contato poderá ser feito por telefone ou e-mail.

Além disso, os convocados receberão uma mensagem via WhatsApp informando a atualização do status na plataforma do programa. Também é necessário acessar o ambiente virtual para acompanhar os procedimentos e os prazos estabelecidos.

Oportunidades em 66 municípios

A nova convocação contempla vagas em 66 municípios baianos. Salvador concentra o maior número de selecionados, com 575 estudantes convocados. Em seguida aparecem Feira de Santana, com 58 vagas, e Vitória da Conquista, com 39.

Os universitários irão atuar em 49 órgãos e entidades estaduais. A Secretaria da Educação lidera a oferta de vagas, com 291 estudantes convocados, seguida pela Secretaria da Saúde, com 124, e pela Polícia Civil, com 56.

A lista inclui alunos de 82 cursos de graduação diferentes. Os cursos com maior número de convocados são Direito, com 174 estudantes, Administração, com 169, e Pedagogia, com 120.

Sobre o programa

Promovido pelo Governo do Estado, o Partiu Estágio é voltado para estudantes com pelo menos 16 anos, residentes na Bahia, que tenham concluído metade ou mais da carga horária do curso de graduação e estejam regularmente matriculados em instituições de ensino superior com sede ou polo no estado. Podem participar alunos de cursos presenciais, semipresenciais e de educação a distância (EAD).

O programa prioriza candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas e aqueles que estudaram em instituições privadas com bolsa integral. Também são reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência, conforme prevê a legislação federal.

O estágio tem duração máxima de um ano, sem possibilidade de renovação, exceto para estudantes com deficiência. Os participantes cumprem jornada de quatro horas diárias e 20 horas semanais, com bolsa de R$ 607, além de auxílio-transporte e direito a férias remuneradas.