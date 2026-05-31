Salvador e 82 cidades na BA têm alerta de perigo por chuvas intensas

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Salvador e outras 82 cidades baianas estão em alerta de perigo de chuvas intensas até quarta-feira, 4, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, emitido na manhã deste domingo, 31, prevê risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios, principalmente em cidades que possuem áreas historicamente vulneráveis a esses tipos de ocorrências.

As chuvas terão entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. As áreas afetadas são o Centro Norte, Nordeste, Sul e Centro Sul, além da Região Metropolitana de Salvador.

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Veja lista de municípios em alerta de perigo:

Água Fria

Alagoinhas

Amargosa

Amélia Rodrigues

Anguera

Antônio Cardoso

Aporá

Araçás

Aramari

Aratuípe

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Cairu

Camaçari

Camamu

Candeias

Cardeal da Silva

Castro Alves

Catu

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Jacuípe

Conde

Coração de Maria

Cruz das Almas

Dias d'Ávila

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Entre Rios

Esplanada

Feira de Santana

Governador Mangabeira

Igrapiúna

Inhambupe

Ipecaetá

Irará

Itanagra

Itaparica

Ituberá

Jaguaripe

Jiquiriçá

Laje

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Maraú

Mata de São João

Muniz Ferreira

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nilo Peçanha

Ouriçangas

Pedrão

Piraí do Norte

Pojuca

Presidente Tancredo Neves

Rafael Jambeiro

Salinas da Margarida

Salvador

Santa Bárbara

Santanópolis

Santa Terezinha

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Saubara

Simões Filho

Taperoá

Teodoro Sampaio

Teolândia

Terra Nova

Ubaíra

Valença

Varzedo

Vera Cruz

Wenceslau Guimarães

Instruções para enfrentar mau tempo:

O órgão alerta para precauções durante o mau tempo.

Observe alteração nas encostas;

Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193) e entre em contato, caso haja alguma intercorrência.

Chuva em Salvador

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), no domingo, 31, a previsão do tempo é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento intensas, a qualquer hora do dia, devido a continuidade da frente fria.

Devido às chuvas, uma árvore caiu no bairro da Graça, nesta madrugada. Veja outras ocorrências registradas: