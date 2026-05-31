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Salvador e 82 cidades na BA têm alerta de perigo por chuvas intensas

Aviso prevê risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios

Luiza Nascimento
Por
Chuvas intensas na região da Barra, em Salvador
Chuvas intensas na região da Barra, em Salvador - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Salvador e outras 82 cidades baianas estão em alerta de perigo de chuvas intensas até quarta-feira, 4, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, emitido na manhã deste domingo, 31, prevê risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios, principalmente em cidades que possuem áreas historicamente vulneráveis a esses tipos de ocorrências.

As chuvas terão entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. As áreas afetadas são o Centro Norte, Nordeste, Sul e Centro Sul, além da Região Metropolitana de Salvador.

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Veja lista de municípios em alerta de perigo:

  • Água Fria
  • Alagoinhas
  • Amargosa
  • Amélia Rodrigues
  • Anguera
  • Antônio Cardoso
  • Aporá
  • Araçás
  • Aramari
  • Aratuípe
  • Cabaceiras do Paraguaçu
  • Cachoeira
  • Cairu
  • Camaçari
  • Camamu
  • Candeias
  • Cardeal da Silva
  • Castro Alves
  • Catu
  • Conceição da Feira
  • Conceição do Almeida
  • Conceição do Jacuípe
  • Conde
  • Coração de Maria
  • Cruz das Almas
  • Dias d'Ávila
  • Dom Macedo Costa
  • Elísio Medrado
  • Entre Rios
  • Esplanada
  • Feira de Santana
  • Governador Mangabeira
  • Igrapiúna
  • Inhambupe
  • Ipecaetá
  • Irará
  • Itanagra
  • Itaparica
  • Ituberá
  • Jaguaripe
  • Jiquiriçá
  • Laje
  • Lauro de Freitas
  • Madre de Deus
  • Maragogipe
  • Maraú
  • Mata de São João
  • Muniz Ferreira
  • Muritiba
  • Mutuípe
  • Nazaré
  • Nilo Peçanha
  • Ouriçangas
  • Pedrão
  • Piraí do Norte
  • Pojuca
  • Presidente Tancredo Neves
  • Rafael Jambeiro
  • Salinas da Margarida
  • Salvador
  • Santa Bárbara
  • Santanópolis
  • Santa Terezinha
  • Santo Amaro
  • Santo Antônio de Jesus
  • Santo Estêvão
  • São Felipe
  • São Félix
  • São Francisco do Conde
  • São Gonçalo dos Campos
  • São Miguel das Matas
  • São Sebastião do Passé
  • Sapeaçu
  • Saubara
  • Simões Filho
  • Taperoá
  • Teodoro Sampaio
  • Teolândia
  • Terra Nova
  • Ubaíra
  • Valença
  • Varzedo
  • Vera Cruz
  • Wenceslau Guimarães

Instruções para enfrentar mau tempo:

O órgão alerta para precauções durante o mau tempo.

  • Observe alteração nas encostas;
  • Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193) e entre em contato, caso haja alguma intercorrência.

Chuva em Salvador

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), no domingo, 31, a previsão do tempo é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento intensas, a qualquer hora do dia, devido a continuidade da frente fria.

Devido às chuvas, uma árvore caiu no bairro da Graça, nesta madrugada. Veja outras ocorrências registradas:

  • Desabamento: Liberdade (1) e Pau da Lima (1);
  • Ameaça de deslizamento: Liberdade (1);
  • Árvore caída: Barra/Pituba (1);
  • Desabamento de muro: Cabula/Tancredo Neves (2);
  • Deslizamento de terra: Subúrbio/Ilhas (1);
  • Orientação técnica: Liberdade (1).
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Tags

alerta meteorológico chuvas intensas defesa civil deslizamentos inundações Salvador

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