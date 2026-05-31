BAHIA
Salvador e 82 cidades na BA têm alerta de perigo por chuvas intensas
Aviso prevê risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios
Salvador e outras 82 cidades baianas estão em alerta de perigo de chuvas intensas até quarta-feira, 4, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, emitido na manhã deste domingo, 31, prevê risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios, principalmente em cidades que possuem áreas historicamente vulneráveis a esses tipos de ocorrências.
As chuvas terão entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. As áreas afetadas são o Centro Norte, Nordeste, Sul e Centro Sul, além da Região Metropolitana de Salvador.
Leia Também:
Veja lista de municípios em alerta de perigo:
- Água Fria
- Alagoinhas
- Amargosa
- Amélia Rodrigues
- Anguera
- Antônio Cardoso
- Aporá
- Araçás
- Aramari
- Aratuípe
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Cairu
- Camaçari
- Camamu
- Candeias
- Cardeal da Silva
- Castro Alves
- Catu
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conceição do Jacuípe
- Conde
- Coração de Maria
- Cruz das Almas
- Dias d'Ávila
- Dom Macedo Costa
- Elísio Medrado
- Entre Rios
- Esplanada
- Feira de Santana
- Governador Mangabeira
- Igrapiúna
- Inhambupe
- Ipecaetá
- Irará
- Itanagra
- Itaparica
- Ituberá
- Jaguaripe
- Jiquiriçá
- Laje
- Lauro de Freitas
- Madre de Deus
- Maragogipe
- Maraú
- Mata de São João
- Muniz Ferreira
- Muritiba
- Mutuípe
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Ouriçangas
- Pedrão
- Piraí do Norte
- Pojuca
- Presidente Tancredo Neves
- Rafael Jambeiro
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santa Bárbara
- Santanópolis
- Santa Terezinha
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- Santo Estêvão
- São Felipe
- São Félix
- São Francisco do Conde
- São Gonçalo dos Campos
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Sapeaçu
- Saubara
- Simões Filho
- Taperoá
- Teodoro Sampaio
- Teolândia
- Terra Nova
- Ubaíra
- Valença
- Varzedo
- Vera Cruz
- Wenceslau Guimarães
Instruções para enfrentar mau tempo:
O órgão alerta para precauções durante o mau tempo.
- Observe alteração nas encostas;
- Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193) e entre em contato, caso haja alguma intercorrência.
Chuva em Salvador
Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), no domingo, 31, a previsão do tempo é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento intensas, a qualquer hora do dia, devido a continuidade da frente fria.
Devido às chuvas, uma árvore caiu no bairro da Graça, nesta madrugada. Veja outras ocorrências registradas:
- Desabamento: Liberdade (1) e Pau da Lima (1);
- Ameaça de deslizamento: Liberdade (1);
- Árvore caída: Barra/Pituba (1);
- Desabamento de muro: Cabula/Tancredo Neves (2);
- Deslizamento de terra: Subúrbio/Ilhas (1);
- Orientação técnica: Liberdade (1).