Hidrovia do São Francisco: preparação para início das obras avança

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A preparação para o início das obras da Hidrovia do São Francisco, que vai escoar 5 milhões de toneladas de cargas, avançou neste sábado, 30. Na ocasião, o chefe de gabinete da Autoridade Portuária Federal (Codeba), Carlos Luciano, realizou uma vistoria nas embarcações que serão utilizadas na retomada das operações.

A iniciativa integra as ações preparatórias para o início das atividades operacionais, que dependem da descentralização formal da gestão da hidrovia para a Companhia.

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O comboio é composto por:

Uma barca;

uma Chata CS;

uma draga Matrichã;

barco-hotel Cidade Pirapora, embarcação equipada com 28 camarotes e capacidade para atender até 80 passageiros.

Projeto da nova hidrovia

A Codeba elabora o projeto da nova Hidrovia do São Francisco a partir da autorização concedida pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). Além disso, a companhia organiza toda a documentação necessária junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e à Marinha do Brasil (Capitania dos Portos) para o transporte das embarcações até Juazeiro (BA).

"Nosso objetivo é fomentar o desenvolvimento regional por meio de um transporte mais econômico e ambientalmente sustentável, atraindo investimentos e fortalecendo a integração econômica dos 505 municípios que serão impactados com a retomada das operações da Hidrovia do São Francisco, estimulando um novo vetor de desenvolvimento para o país", explica Carlos Luciano.

Além disso, a equipe gestora da Codeba mantém tratativas com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasp) para a celebração de um Acordo de Cooperação Técnica voltado à realização de ações conjuntas contemplando revitalização do tio e estudos para a identificação de oportunidades de negócios no entorno da hidrovia.

Conheça as etapas

O projeto será desenvolvido em três etapas, com destaque para a conexão direta com os portos baianos.

Primeira fase

Na fase inicial, o governo federal entende que as cargas devem transportadas para os seguintes locais:

Juazeiro;

Sobradinho;

Ibotirama (BA);

Em seguida, elas seguirão por rodovias até o Porto de Aratu-Candeias.

Segunda etapa

A segunda etapa conectará Ibotirama a Bom Jesus da Lapa e Cariacá, com integração ferroviária até os portos de Aratu-Candeias e Ilhéus.

Terceira etapa

Por fim, a terceira fase prevê a ampliação da hidrovia até Pirapora (MG).

A Nova Hidrovia do São Francisco é considerada estratégica para o escoamento de cargas e o desenvolvimento regional, promovendo um transporte mais sustentável, eficiente e competitivo para todo o país.