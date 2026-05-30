Bahia supera Disney e lidera ranking de destino favorito pelo 7º ano

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A Bahia segue firme no imaginário dos turistas paulistanos. Pelo sétimo ano consecutivo, o estado foi apontado como o destino preferido das classes A e B da capital paulista, segundo levantamento do Datafolha.

De forma espontânea, 20% dos entrevistados citaram a Bahia como o melhor estado brasileiro para viajar, mantendo o território baiano na liderança da preferência dos turistas com maior poder aquisitivo.

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Mas o destaque não para por aí. Quando o assunto é férias em família, a Bahia também aparece no topo da pesquisa. Nesse recorte, o estado divide tecnicamente a liderança com o Nordeste citado de forma genérica por 6% dos entrevistados e com a Disney, lembrada por 4%.

Praias, resorts e experiências de alto padrão

Entre os atrativos mais procurados por quem viaja em família estão os resorts e empreendimentos de luxo localizados ao longo da Costa dos Coqueiros.

A região, situada ao norte de Salvador, reúne praias paradisíacas e estruturas voltadas para o turismo de alto padrão, incluindo hotéis com sistema all inclusive que atraem visitantes de diversas partes do país.

A Praia da Paciência - Foto: Reprodução | Salvaodor da Bahia | Fábio Marconi

Diversidade é um dos principais atrativos



A presença constante da Bahia entre os destinos mais desejados é explicada pela variedade de experiências oferecidas aos turistas.

O estado conta com 13 regiões turísticas oficiais e abriga paisagens distribuídas por três biomas distintos: cerrado, caatinga e mata atlântica. Essa diversidade permite a oferta de atividades voltadas para diferentes perfis de visitantes.

Para os adeptos do ecoturismo, opções como as trilhas e cachoeiras da Chapada Diamantina dividem espaço com atividades de mergulho na Costa das Baleias. Já no campo cultural, os roteiros de afroturismo ajudam a contar a história do estado com a maior população negra do país.

Cultura, fé e tradição movimentam visitantes

A produção cultural baiana também aparece como um dos grandes diferenciais. O estado preserva referências ligadas à música, literatura e artes visuais, permitindo que turistas conheçam locais associados a nomes como Jorge Amado, Dorival Caymmi, Gilberto Gil e Caetano Veloso.

Entre os eventos que reforçam esse cenário está a Flipelô, realizada anualmente no Centro Histórico de Salvador.

O turismo religioso também tem forte presença no estado. Em Salvador, visitantes podem conhecer algumas das tradicionais igrejas católicas espalhadas pela cidade ou acompanhar a romaria do Bom Jesus da Lapa, um dos maiores eventos de fé do país.

A capital baiana também abriga importantes terreiros de candomblé, como a Casa Branca do Engenho Velho, reconhecida como a mais antiga do Brasil.

Carnaval segue como principal vitrine turística

Apesar da diversidade de atrações, nenhuma delas mobiliza tantos visitantes quanto o Carnaval.

Todos os anos, centenas de trios elétricos percorrem os circuitos Barra-Ondina, Campo Grande e Centro Histórico, transformando Salvador em um dos maiores polos de turismo do país.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, cerca de 9 milhões de pessoas participaram da festa ao longo dos seis dias de Carnaval em 2026.

Registro do Carnaval de 2026 - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Porto Seguro mantém liderança entre formandos



Além do desempenho da Bahia como um todo, um destino específico voltou a se destacar na pesquisa.

Pela quinta vez consecutiva, Porto Seguro foi eleito o melhor destino de viagem de formatura pelos entrevistados. O município recebeu 22% das citações, índice que chega a 25% entre as mulheres e alcança 27% entre pessoas com idade entre 26 e 40 anos.

A cidade abriga ainda locais bastante procurados por turistas, como os distritos de Arraial d'Ajuda e Caraíva.

Cidade passará a cobrar taxa ambiental

O intenso fluxo de visitantes também trouxe novos desafios para Porto Seguro.

Como forma de reduzir impactos ambientais, a prefeitura aprovou em 2025 uma Taxa de Preservação Ambiental destinada aos veículos que entrarem no município.

Os valores variam conforme o tipo de transporte: R$ 3 para motocicletas, R$ 9,90 para carros de passeio e R$ 30 para vans de excursão. Passageiros que chegam de avião não serão cobrados.

A nova cobrança começa a valer a partir de junho deste ano.