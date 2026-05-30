BAHIA
Bahia supera Disney e lidera ranking de destino favorito pelo 7º ano
Estado lidera preferência entre turistas para férias em família
A Bahia segue firme no imaginário dos turistas paulistanos. Pelo sétimo ano consecutivo, o estado foi apontado como o destino preferido das classes A e B da capital paulista, segundo levantamento do Datafolha.
De forma espontânea, 20% dos entrevistados citaram a Bahia como o melhor estado brasileiro para viajar, mantendo o território baiano na liderança da preferência dos turistas com maior poder aquisitivo.
Mas o destaque não para por aí. Quando o assunto é férias em família, a Bahia também aparece no topo da pesquisa. Nesse recorte, o estado divide tecnicamente a liderança com o Nordeste citado de forma genérica por 6% dos entrevistados e com a Disney, lembrada por 4%.
Praias, resorts e experiências de alto padrão
Entre os atrativos mais procurados por quem viaja em família estão os resorts e empreendimentos de luxo localizados ao longo da Costa dos Coqueiros.
A região, situada ao norte de Salvador, reúne praias paradisíacas e estruturas voltadas para o turismo de alto padrão, incluindo hotéis com sistema all inclusive que atraem visitantes de diversas partes do país.
Diversidade é um dos principais atrativos
A presença constante da Bahia entre os destinos mais desejados é explicada pela variedade de experiências oferecidas aos turistas.
O estado conta com 13 regiões turísticas oficiais e abriga paisagens distribuídas por três biomas distintos: cerrado, caatinga e mata atlântica. Essa diversidade permite a oferta de atividades voltadas para diferentes perfis de visitantes.
Para os adeptos do ecoturismo, opções como as trilhas e cachoeiras da Chapada Diamantina dividem espaço com atividades de mergulho na Costa das Baleias. Já no campo cultural, os roteiros de afroturismo ajudam a contar a história do estado com a maior população negra do país.
Leia Também:
Cultura, fé e tradição movimentam visitantes
A produção cultural baiana também aparece como um dos grandes diferenciais. O estado preserva referências ligadas à música, literatura e artes visuais, permitindo que turistas conheçam locais associados a nomes como Jorge Amado, Dorival Caymmi, Gilberto Gil e Caetano Veloso.
Entre os eventos que reforçam esse cenário está a Flipelô, realizada anualmente no Centro Histórico de Salvador.
O turismo religioso também tem forte presença no estado. Em Salvador, visitantes podem conhecer algumas das tradicionais igrejas católicas espalhadas pela cidade ou acompanhar a romaria do Bom Jesus da Lapa, um dos maiores eventos de fé do país.
A capital baiana também abriga importantes terreiros de candomblé, como a Casa Branca do Engenho Velho, reconhecida como a mais antiga do Brasil.
Carnaval segue como principal vitrine turística
Apesar da diversidade de atrações, nenhuma delas mobiliza tantos visitantes quanto o Carnaval.
Todos os anos, centenas de trios elétricos percorrem os circuitos Barra-Ondina, Campo Grande e Centro Histórico, transformando Salvador em um dos maiores polos de turismo do país.
De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, cerca de 9 milhões de pessoas participaram da festa ao longo dos seis dias de Carnaval em 2026.
Porto Seguro mantém liderança entre formandos
Além do desempenho da Bahia como um todo, um destino específico voltou a se destacar na pesquisa.
Pela quinta vez consecutiva, Porto Seguro foi eleito o melhor destino de viagem de formatura pelos entrevistados. O município recebeu 22% das citações, índice que chega a 25% entre as mulheres e alcança 27% entre pessoas com idade entre 26 e 40 anos.
A cidade abriga ainda locais bastante procurados por turistas, como os distritos de Arraial d'Ajuda e Caraíva.
Cidade passará a cobrar taxa ambiental
O intenso fluxo de visitantes também trouxe novos desafios para Porto Seguro.
Como forma de reduzir impactos ambientais, a prefeitura aprovou em 2025 uma Taxa de Preservação Ambiental destinada aos veículos que entrarem no município.
Os valores variam conforme o tipo de transporte: R$ 3 para motocicletas, R$ 9,90 para carros de passeio e R$ 30 para vans de excursão. Passageiros que chegam de avião não serão cobrados.
A nova cobrança começa a valer a partir de junho deste ano.