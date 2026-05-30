TURISMO
Praia do Nordeste terá resort de luxo com investimento milionário
Local fica localizado no Rio Grande do Norte
Um novo resort de luxo será instalado no litoral do Rio Grande do Norte. O projeto da rede Minor Hotels, o Aventora Resort Baía Formosa, foi anunciado durante um evento realizado em São Paulo, na última quinta-feira, 28.
Com inauguração prevista para 2029, o empreendimento receberá um investimento de R$ 745 milhões. A proposta do resort é levar ao município de Baía Formosa uma vila privativa integrada à natureza da região.
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O empreendimento contará com 50 quartos e 28 branded residences, vilas que serão comercializadas como propriedades privadas. O modelo busca combinar hospedagem de alto padrão com residências de luxo.
Os imóveis terão entre dois e quatro quartos, com áreas que variam de 266 a 469 metros quadrados. Todas as residências contarão com piscina privativa, integração com a natureza e vista para o mar.
De acordo com os responsáveis pelo projeto, presentes no evento de lançamento, o investimento inicial para aquisição de cada propriedade será de R$ 800 mil.
O projeto também contará com academia, spa e áreas destinadas à prática de esportes aquáticos, além de restaurantes com foco na culinária nordestina e um bar na piscina.
Onde fica Baía Formosa?
Localizada a cerca de 95 quilômetros de Natal e a 60 quilômetros da Praia de Pipa, Baía Formosa é uma área preservada, conhecida pelo clima rústico, tranquilo e pelo contato com a natureza.
O município é famoso por abrigar a maior reserva de Mata Atlântica sobre dunas do Brasil, a Mata Estrela, e por ser a terra natal do surfista olímpico Ítalo Ferreira.
O que fazer?
- Mata Estrela e Lagoa da Coca-Cola: trilha pela reserva para conhecer a lagoa de águas escuras, cuja coloração é causada pela pigmentação das raízes da vegetação local.
- Praia do Sagi: vila rústica e tranquila localizada na divisa com o estado da Paraíba, ideal para passeios de canoa e banhos de argila.
- Mirante das Tartarugas: um dos melhores pontos da orla para observar golfinhos durante o início da manhã ou no fim da tarde.
- Surf no Pontal: Local onde Ítalo Ferreira aprendeu a surfar e que é conhecido por possuir uma das ondas de direita mais perfeitas do país.
Veja fotos do projeto:
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