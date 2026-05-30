Praia do Nordeste terá resort de luxo com investimento milionário

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Um novo resort de luxo será instalado no litoral do Rio Grande do Norte. O projeto da rede Minor Hotels, o Aventora Resort Baía Formosa, foi anunciado durante um evento realizado em São Paulo, na última quinta-feira, 28.

Com inauguração prevista para 2029, o empreendimento receberá um investimento de R$ 745 milhões. A proposta do resort é levar ao município de Baía Formosa uma vila privativa integrada à natureza da região.

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Saiba como será o novo resort do Nordeste

O empreendimento contará com 50 quartos e 28 branded residences, vilas que serão comercializadas como propriedades privadas. O modelo busca combinar hospedagem de alto padrão com residências de luxo.

Os imóveis terão entre dois e quatro quartos, com áreas que variam de 266 a 469 metros quadrados. Todas as residências contarão com piscina privativa, integração com a natureza e vista para o mar.

De acordo com os responsáveis pelo projeto, presentes no evento de lançamento, o investimento inicial para aquisição de cada propriedade será de R$ 800 mil.

O projeto também contará com academia, spa e áreas destinadas à prática de esportes aquáticos, além de restaurantes com foco na culinária nordestina e um bar na piscina.

Onde fica Baía Formosa?

Localizada a cerca de 95 quilômetros de Natal e a 60 quilômetros da Praia de Pipa, Baía Formosa é uma área preservada, conhecida pelo clima rústico, tranquilo e pelo contato com a natureza.

O município é famoso por abrigar a maior reserva de Mata Atlântica sobre dunas do Brasil, a Mata Estrela, e por ser a terra natal do surfista olímpico Ítalo Ferreira.

O que fazer?

Mata Estrela e Lagoa da Coca-Cola: trilha pela reserva para conhecer a lagoa de águas escuras, cuja coloração é causada pela pigmentação das raízes da vegetação local.

Praia do Sagi: vila rústica e tranquila localizada na divisa com o estado da Paraíba, ideal para passeios de canoa e banhos de argila.

Mirante das Tartarugas: um dos melhores pontos da orla para observar golfinhos durante o início da manhã ou no fim da tarde.

Surf no Pontal: Local onde Ítalo Ferreira aprendeu a surfar e que é conhecido por possuir uma das ondas de direita mais perfeitas do país.

Veja fotos do projeto: